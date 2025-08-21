Học Tăng Thanh Hà nấu 5 món ăn dân dã, dễ làm mà ngon miệng đưa cơm

1. Học Tăng Thanh Hà nấu món bún riêu tôm độc đáo

Mới đây, Tăng Thanh Hà mời Lương Mạnh Hải tới nhà dùng bữa. "Cô Trúc" mời người anh thân thiết thưởng thức món bún riêu do cô tự nấu. Đây cũng là món "tủ" mà Hà Tăng thường xuyên chế biến tại nhà cho người thân và đãi bạn bè. Người đẹp từng cho biết bún riêu là món cô học từ mẹ đẻ và hay được bà nấu cho ăn mỗi khi về nhà. Tuy nhiên, khác với mọi lần nấu với ốc hay chỉ có riêu, lần này, bà xã doanh nhân Louis Nguyễn biến tấu với tôm càng.

Hà Tăng luôn chứng tỏ tài nấu bếp khéo léo khi chế biến riêu cua thành từng tảng đẹp mắt, không bị vỡ vụn. Cua mua về tự xay cho chất lượng, thêm chút muối vào để cua thấm vị, dễ nổi lên. Khi lọc cua, chuẩn bị một cái rây và nồi lớn, cho nước vào tô cua xay nhuyễn, dùng tay trộn đều rồi đổ qua rây, làm liên tục vài lần. Khi đun nước lọc cua, để lửa vừa, khuấy nhẹ tay để riêu nổi lên là được. Phần riêu đóng tảng được vớt ra, chia vào từng bát. Nước dùng bún được ninh từ xương lợn cần trong ít nhất một giờ, thêm gia vị như muối, tiêu, hành tím. Ngoài ra, Hà Tăng luộc thêm tôm càng xanh cho ngọt nước và để topping thêm đặc biệt. Bát bún riêu nhà Hà Tăng luôn có đậu hũ chiên, hành phi và chả lụa. Nước dùng chua thanh vị cà chua, ngọt vị tôm và nước xương, hành phi thơm bùi, riêu cua đóng tảng beo béo, ăn kèm sợi bún nhỏ, thanh mảnh, thích hợp ăn trong những ngày TP HCM nóng nực.

Trong trường hợp không có tôm càng xanh, bạn cũng có thể học cách chế biến từ Tăng Thanh Hà với phiên bản biến tấu từ tôm khô. Tôm khô sau khi đã ngâm mềm, các bạn cho vào máy xay nhuyễn. Cho toàn bộ phần thịt băm, giò sống, hành tím, tỏi xay nhuyễn, 2 quả trứng gà và phần tôm khô xay nhuyễn vào một tô lớn. Thêm tiếp vào tô 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1/3 muỗng canh đường, 1/3 muỗng canh mắm tôm, 1/2 muỗng canh dầu màu điều. Đảo và quết đều tay và để cho phần chả thấm gia vị trong khoảng 20 phút. Sau khi ninh nồi nước dùng với phần xương heo (hoặc xương gà), hành tây và củ cải trắng cắt khúc, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, bạn cần chiên đậu và xào cà chua. Kế đến, dùng muỗng cho từng viên chả tôm vào nồi. Vặn lửa to, nấu cho đến khi chả chín và nước dùng sôi trở lại. Khi nước dùng vừa sôi, thêm vào nồi phần cà chua xào, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê muối, hạ nhỏ lửa và đun thêm 10 phút cho các nguyên liệu thấm đều gia vị. Cuối cùng cho phần đậu hũ vào, đảo đều khoảng 5 phút nữa rồi tắt bếp.

2. Học Tăng Thanh Hà nấu canh nghêu nấu khế chua

Mới đây, nàng dâu hào môn khoe món canh nghêu nấu khế trong một lần về nhà thăm bố mẹ. Mùa hè, gia đình cô ưa chuộng các món canh chua như canh chua nấu tôm và bông so đũa hay canh chua cá. Canh chua nấu nghêu cũng là một món ăn thanh mát, dễ ăn trong những ngày oi bức. Món này phổ biến ở cả ba miền, mỗi miền có cách tạo vị chua khác nhau. Nếu như ở miền Bắc thường nấu cùng sấu, canh chua miền Nam hay nấu cùng me và khế.

Món này dễ nấu, không quá cầu kỳ, ăn cùng cơm trắng, cá, tôm hay thịt kho đều rất hợp. Vị ngọt thanh tự nhiên của nghêu tươi, quyện với vị chua dịu mát đặc trưng của khế. Món canh này không chỉ giải nhiệt tuyệt vời trong những ngày nóng bức mà còn là "vị thuốc" dân gian giúp giải cảm, kích thích vị giác và bồi bổ cơ thể.

Cách làm canh nghêu nấu khế chua Đầu tiên, nghêu được rửa sạch, luộc sơ để mở miệng, phần nước luộc giữ lại và lọc bỏ cặn. Khế chua cắt lát mỏng hoặc thái hình ngôi sao, lưu ý phải chọn loại khế chua mới làm nổi bật hương vị món ăn. Cà chua thái múi cau. Phi thơm hành tím hoặc tỏi, cho khế và cà chua vào xào sơ để dậy mùi. Sau đó, đổ nước luộc nghêu đã lọc vào đun sôi, cho thịt nghêu vào. Cuối cùng là nêm nếm gia vị với nước mắm, chút đường (để tạo vị ngọt thanh đặc trưng miền Nam). Khi canh sôi lại, tắt bếp và cho các loại rau thơm đã thái nhỏ như hành lá, rau răm, thì là vào.

3. Học Tăng Thanh Hà làm món tôm đất rang

Tăng Thanh Hà không chế biến cầu kỳ mà chỉ sử dụng nguyên liệu và gia vị đơn giản như nước mắm, đường, tiêu, hành lá để rang cùng tôm đất. Tôm đất rang có vị mặn ngọt hài hòa, tôm thấm đẫm vị mặn của nước mắm, quyện cùng chút đường ngọt dịu.

Tăng Thanh Hà cho biết gia đình mình có hai kiểu ăn món này, một là ăn cơm trắng với tôm riêng hoặc đổ cơm thẳng vào chảo để trộn với phần nước xốt keo keo. Các con cô thích kiểu ăn thứ hai. Đây cũng là cách làm truyền thống của mẹ Hà Tăng khi cô còn nhỏ. Ăn kèm tôm đất rang, bà xã Louis Nguyễn luộc rau muống, lấy nước luộc làm canh, thêm cà chua và chanh.

Cách làm tôm đất rang chua ngọt Nguyên liệu Tôm đất ngon nhất là khi còn tươi, búng nhảy. Nếu mua tôm đã chết, hãy chọn những con có thân mình còn cứng chắc, không bị mềm nhũn hay chảy nhớt. Tôm tươi thường có màu hồng nhạt hoặc trắng hơi trong, có thể điểm thêm các chấm sắc tố xanh, đen nhạt, tránh chọn tôm có màu sắc lạ, quá đậm hoặc nhợt nhạt bất thường. Phần đầu tôm phải gắn liền với thân, không bị rời rạc, chân và râu còn đầy đủ, không gãy rụng nhiều. Chân tôm tươi thường trong suốt. Tôm đất thường có kích thước nhỏ, khoảng bằng ngón tay út người lớn. Tôm tươi sẽ có mùi tanh đặc trưng của hải sản, không có mùi lạ hay mùi ươn. Cách làm Tôm mua về rửa sạch, để ráo nước, sau đó dùng kéo cắt bỏ phần râu và đầu nhọn của tôm. Cho tôm vào bát to cùng chút muối, bột nêm, tiêu rồi đảo đều, ướp 15 phút cho ngấm gia vị. Khi rang, cho hai thìa dầu ăn, lúc dầu nóng thì cho hành, tỏi băm vào phi thơm. Hành tỏi bắt đầu ngả màu hơi vàng, cho tôm vào đảo đều, rang đến khi tôm chuyển màu. Tiếp theo, thêm đường, nước mắm rồi rim ở lửa vừa. Trong khi rim tôm, bạn đảo đều để tôm ngấm gia vị, giòn ngon và đậm đà. Khi vừa cạn nước, dùng đũa đảo đều một lần nữa rồi tắt bếp. Lưu ý, không nên rang với lửa quá lớn vì sẽ khiến tôm dễ bị cháy. Cuối cùng, cho tôm rang ra đĩa, rắc thêm chút tiêu, hành lên bề mặt. Tôm giòn ngon, đậm đà, vàng ươm rất bắt mắt, lại có vị mằn mặn ngòn ngọt.

4. Học Tăng Thanh Hà làm món gỏi xoài ốc hương

Trong căn biệt thự triệu đô ở TP HCM, Tăng Thanh Hà trồng một số cây cảnh bonsai và có một vườn rau nhỏ, vừa để thư giãn, vừa cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho bữa ăn gia đình. Góc vườn có một cây xoài tượng do bố đẻ Tăng Thanh Hà trồng giúp cho con gái. Bà mẹ ba con cho biết năm nay cây cho ra nhiều trái nên cô hái ăn dần và chế biến luôn một số món cho gia đình, trong đó có gỏi xoài ốc hương.

Đây là một trong những món ăn khoái khẩu không chỉ của cựu diễn viên, còn của tất cả thành viên trong nhà. Tăng Thanh Hà từng nhiều lần làm các món từ ốc hương như ốc hương xào bơ tỏi, nướng muối ớt. Trong hình là món gỏi xoài ốc hương trên mâm cơm gia đình của nữ diễn viên.

Cách làm gỏi ốc hương ngon bất bại Sơ chế nguyên liệu: Ốc hương: Ngâm 15 phút, dùng bàn chải sạch chà kỹ. Cho ốc vào nồi sau đó cho nước lạnh ngập mặt, nấu chín. Sau khi ốc chín, gỡ lấy thịt ốc ra để ráo. Củ sen: Bỏ vỏ, bào mỏng, ngâm nước lạnh ngập mặt. Thêm giấm hoặc phèn chua (1 muỗng súp), thêm 1 trái chanh vắt vào ngâm củ sen. Khi dùng vớt ra để ráo, ướp 1 muỗng súp đường. Các nguyên liệu khác rửa sạch, thái mỏng, vừa miếng để trộn. Hỗn hợp trộn gỏi: 3 muỗng súp nước chanh + 3 muỗng súp đường + ½ muỗng cá phê muối + 1 muỗng cà phê bột ngọt + 2 muỗng súp nước mắm + tỏi phi dầu trộn lên thật đều Cách làm Trộn: Ốc hương + củ sen + hành tây trắng + kiệu + hành tím + cà rốt + rau răm + rau thơm + hỗn hợp trộn gỏi. Nêm nếm lại chua chua ngọt ngọt là được. Xếp gỏi ra đĩa. Rải đậu phộng, ngò, cà, ớt xung quanh. Dùng với bánh phồng tôm + nước mắm chanh ớt.

5. Học Tăng Thanh Hà làm gỏi vịt rau muống bào

Tăng Thanh Hà từng khoe một món ăn rất dân dã, đậm chất Việt Nam. Đó là gỏi vịt. Đây là món ăn đơn giản nhưng khiến không ít tín đồ mê ẩm thực yêu thích vì vừa ngon, rẻ lại thanh mát và bổ dưỡng. Vịt kết hợp với rau muống chẻ, hoa chuối, rau răm, gia vị, lạc rang, ớt, hành phi... tạo nên hương vị khó quên mà không ngán. Món gỏi vịt hấp dẫn được bà mẹ 2 con vừa thực hiện. Tất cả đều từ những nguyên liệu dân dã, dễ kiếm. Thịt vịt rất dễ ăn mà còn có nhiều chất bổ dưỡng.