'Lạc lối' ở cánh đồng triệu bông hoa hướng dương bừng nở tại Quảng Ngãi

Những ngày cuối năm, khi không khí Tết bắt đầu lan tỏa khắp làng quê, vườn hoa hướng dương tại xã An Phú tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ trở thành điểm đến hút khách.

Giữa nền trời xanh trong, hàng triệu bông hoa bung nở đồng loạt, nhuộm vàng cả một vùng không gian rộng lớn, tạo nên khung cảnh rực rỡ mà yên bình, khiến nhiều người có cảm giác như “lạc lối” giữa mùa xuân sớm.

Từ xa, cánh đồng hoa hướng dương hiện ra như một tấm thảm vàng óng ả. Những cây hoa hướng dương cao khoảng 1m, thân thẳng, lá xanh mướt, vươn mình đón nắng. Hoa nở to, cánh dày, sắc vàng tươi nổi bật.

Các luống hoa được trồng ngay ngắn, thẳng hàng, mở ra lối đi rộng rãi để du khách dễ dàng dạo bước, ngắm hoa và ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong những ngày cận Tết.

Ngay từ sáng sớm đến xế chiều, từng nhóm bạn trẻ, gia đình nối nhau tìm đến để check-in, chụp ảnh. Trong đó, có nhiều người lựa chọn thời điểm buổi sáng hoặc chiều muộn để tận hưởng ánh nắng dịu, tránh cảnh đông đúc và có được những bức hình ưng ý nhất.

Bạn Cao Thị Dương Nhiên (20 tuổi, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã cùng bạn bè đến vườn hoa từ sáng sớm. Buổi sáng hoa tươi, ánh sáng đẹp nên chụp ảnh rất “ăn hình”. Mỗi góc đều có thể tạo dáng, chỉ cần đứng vào là có ảnh đẹp.

Theo Nhiên, việc xuất hiện một cánh đồng hoa hướng dương quy mô lớn ngay tại địa phương giúp người trẻ có thêm lựa chọn vui chơi, chụp ảnh dịp cuối năm mà không phải đi xa. Không gian rộng, hoa nở đều, rất phù hợp để đi cùng nhóm bạn hoặc gia đình trong những ngày cận Tết.

Không chỉ giới trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng tìm đến vườn hoa để tản bộ, ngắm cảnh.

Bà Nguyễn Thị Bảy (65 tuổi, trú xã An Phú) cho biết, đã cùng người thân đến đây dạo chơi. Lâu rồi địa phương mới có chỗ nhiều hoa, rộng và đẹp như vậy. Hoa nở vàng rực, đi một vòng thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn.

Nhiều bạn trẻ thả dáng giữa vườn hoa hướng dương.

Nhiều gia đình đưa cháu nhỏ đi check-in, chụp hình.

Ít ai biết rằng, nơi rực rỡ sắc vàng hôm nay từng là khu đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Chị Bùi Thị Mỹ Trinh - chủ vườn hoa chia sẻ, khu vực này trước đây là đất bỏ hoang nên gia đình quyết định tận dụng, cải tạo khu đất, trồng hoa để tạo điểm tham quan, chụp ảnh phục vụ người dân dịp Tết.

“Hiện vườn có hơn một triệu bông hoa, trong đó hướng dương là chủ đạo, xen kẽ một số loại hoa khác để tăng thêm sắc màu, tạo điểm nhấn cho không gian”, chị Trinh cho hay. Theo chị Trinh, hoa hướng dương được gieo trồng từ đầu tháng 10, sau khoảng 60–70 ngày bắt đầu cho hoa. Tuy nhiên, quá trình chăm sóc gặp không ít khó khăn do thời tiết thất thường, mưa nắng xen kẽ, thậm chí có thời điểm ảnh hưởng mưa bão kéo dài. “Để hoa nở đúng dịp, gia đình phải túc trực thường xuyên, gần như “ăn ngủ với hoa” suốt nhiều tuần”, chị Trinh chia sẻ.

Hiện vườn hoa mở cửa miễn phí cho người dân tham quan, chụp ảnh. Đến cao điểm Tết, khi hoa nở rộ và đạt độ đẹp nhất, chủ vườn sẽ tổ chức thu phí để phục vụ du khách.

Bên cạnh hoa hướng dương, chủ vườn hoa còn trồng xen kẽ nhiều loài hoa khác nhằm đa dạng cảnh quan, tạo điểm nhấn cho du khách tham quan, chụp ảnh.

Giữa những ngày cuối năm tất bật, cánh đồng hoa hướng dương ở An Phú không chỉ là điểm đến check-in, mà còn mang đến một khoảng lặng bình yên, tô điểm thêm sắc xuân cho miền quê Quảng Ngãi.