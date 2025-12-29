Vợ chồng MC Mai Ngọc ăn tiệc omakase kỷ niệm ngày cưới

Vợ chồng Mai Ngọc hẹn hò tại nhà hàng Nhật Bản thuộc một khách sạn cao cấp tại Hà Nội, được Michelin Guide đề xuất (Selected) trong ba năm liên tiếp từ 2023 đến 2025. Set omasake tại đây có giá khoảng 4.000.000 đồng/người, do bếp trưởng Toshihide Terado phục vụ, mang đặc trưng Edomae sushi - phong cách sushi truyền thống của thành phố Edo vào thế kỷ 19, chủ yếu sử dụng nguyên liệu đánh bắt từ vịnh Edo.

Vợ chồng Mai Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới hôm 27/12.

Set omakase gồm nhiều loại hải sản tươi ngon, theo mùa, như cá ngừ, cá thu, cá mòi, sò điệp. Tất cả các nguyên liệu đều được chế biến trước thực khách, tùy theo "cảm hứng" và sự sáng tạo của đầu bếp.

Uni (cầu gai hay nhum biển) cũng là một trong những món không thể thiếu khi thưởng thức omakase. Uni thường được thu hoạch vào mùa hè, khi trứng bên trong đạt chất lượng cao nhất, đầy đặn và giàu dinh dưỡng. Chúng được sơ chế cẩn thận cho hết chất nhầy, có thể ăn trực tiếp cùng cơm hay rong biển hoặc làm sushi nigiri.

Nguyên liệu trong set omakase vợ chồng Mai Ngọc thưởng thức dịp kỷ niệm ngày cưới.

Omakase là phong cách ẩm thực sang chảnh Nhật Bản. Tại các nhà hàng phục vụ hình thức này, đầu bếp sẽ trực tiếp chế biến, trang trí món ăn ngay trước mặt thực khách, giống như một bữa tiệc trình diễn nghệ thuật. Các món không chỉ ngon mà còn được bày biện đẹp mắt, đánh thức mọi giác quan, nhằm đem đến trải nghiệm hoàn hảo.

Nhà hàng phục vụ omakase thường có không gian nhỏ, bếp mở, hạn chế về lượng khách nên thường phải đặt bàn trước. Khi ngồi trong không gian nhỏ và mở, gần với đầu bếp, thực khách sẽ quan sát được mọi hoạt động, từ lấy nguyên liệu trong kho lạnh, chế biến, trình bày và phục vụ. Thực khách cũng có thể tương tác trực tiếp với đầu bếp, chia sẻ về khẩu vị và sở thích, từ đó giúp đầu bếp chọn món ăn phù hợp nhất.

Nhum biển thường được phục vụ cùng cơm, rong biển, là một phần không thể thiếu của omakase.

Mai Ngọc sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Trước khi trở thành MC truyền hình và có biệt danh "cô gái thời tiết", cô làm người mẫu cho nhiều tờ báo tuổi teen, tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền, người đẹp về công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Có gương mặt xinh xắn cùng body đẹp nên Mai Ngọc còn được mệnh danh là "MC xinh đẹp nhất VTV".

Tháng 4/2023, cô công bố kết thúc cuộc tình 17 năm với doanh nhân Lê Hoài Nam và không có con cái, tài sản chung. Nửa năm sau đó, MC đăng ký kết hôn và làm đám cưới với doanh nhân Đặng Quốc Thắng, kém cô hai tuổi. Từ khi kết hôn, cô giữ nguyên tắc giấu kín diện mạo anh mỗi lần đăng ảnh hai vợ chồng.

Nhân một năm ngày tổ chức đám cưới tại Bắc Giang (quê nhà doanh nhân Đặng Quốc Thắng), MC Mai Ngọc cho biết: "Một năm qua, có những ngày trôi qua rất nhanh, có những ngày lại thật chậm. Có niềm vui đến bất ngờ, cũng có những lo toan thường nhật. Tất cả, dù trọn vẹn hay dang dở, cũng đã góp mặt để làm nên một năm rất riêng".