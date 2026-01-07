5 quán lươn Nghệ An ngon, chuẩn vị tại Hà Nội

Ngày 6/1, lương Nghệ An được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình tri thức dân gian. Từ lương đồng, một nguyên liệu dân dã, người Nghệ An sáng tạo nhiều món ăn đặc sắc như cháo lươn, súp lươn, miến lươn, lươn xào sả ớt, lươn om… Không chỉ gần gũi trong bữa ăn hằng ngày, các món lươn cũng trở thành dấu ấn văn hóa ẩm thực địa phương, xuất hiện khắp đất nước.

Những món ăn này được người Hà Nội đam mê ẩm thực yêu thích. Đặc biệt, nhiều quán chuyên phục vụ lươn Nghệ An mở cửa khắp các phường như Thanh Xuân, Ba Đình, Hà Đông… khiến nhiều người sành ăn có thể dễ dàng tìm thấy. Dưới đây là 5 quán ăn mà các "tín đồ" lương Nghệ An tại Hà Nội không nên bỏ lỡ:

Quán lươn O Quế

Nếu hỏi dân văn phòng khu Thanh Xuân rằng “ăn lươn Nghệ An ở đâu cho đúng vị”, rất nhiều người sẽ nhắc ngay đến lươn O Quế. Quán nằm sâu trong ngõ nhỏ, không biển hiệu hào nhoáng, không gian vừa đủ vài chục chỗ ngồi, nhưng gần như lúc nào cũng đông khách, đặc biệt vào buổi sáng và trưa.

Lươn O Quế được đánh giá chuẩn hương vị Nghệ An giữa lòng Hà Nội. (Ảnh: Lươn O Quế)

Điểm khiến quán O Quế giữ chân thực khách nằm ở cách nấu mang đậm phong vị Nghệ An. Bát miến lươn ở đây có nước dùng sánh nhẹ, màu vàng nghệ dịu, thơm mùi hành phi, rau răm, mùi tàu. Thịt lươn được xào săn trước khi cho vào bát, không bở, không tanh, ăn vào thấy rõ độ ngọt tự nhiên của lươn đồng. Với những người từng ăn lươn ở Vinh, Diễn Châu hay Yên Thành, hương vị này gợi cảm giác rất quen.

Quán phục vụ nhiều món, từ miến lươn, súp lươn đến lươn xào miến, lươn cuốn lá lốt. Giá cả phải chăng, phù hợp để ăn thường xuyên, nên không lạ khi đây là địa chỉ “ruột” của nhiều gia đình và dân công sở quanh khu vực.

Địa chỉ: CS1: 4A Ngõ 102, phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân - CS2: 110 phố Láng Hạ, phường Đống Đa - CS3: 210 phố Lê Trọng Tấn, phường Thanh Xuân.

iGiờ mở cửa: 6:45 – 14:00

Quán lươn Nghệ An Bà Liêm

Lươn Bà Liêm mở cửa lâu năm, phục vụ cả ngày, không gian mộc mạc phù hợp các buổi hẹn hò. Quán nằm trên trục Đội Cấn, Ba Đình đông đúc, rất dễ tìm, và là điểm đến quen thuộc của nhiều người Nghệ An sinh sống, làm việc tại Hà Nội.

Lươn om chuối đậu là món ăn được yêu thích vào mùa đông tại quán. (Nguồn: Quán lươn Nghệ An Bà Liêm)

Món làm nên tên tuổi của quán là súp lươn Nghệ An. Bát súp ở đây có độ sánh vừa phải, lươn được xé sợi, xào kỹ với nghệ, hành khô, tiêu trước khi chan nước dùng. Vị cay nhẹ, thơm nồng, ăn vào ấm người, đặc biệt hợp những ngày Hà Nội se lạnh. Nhiều thực khách nhận xét, súp lươn ở quán giữ được cái “gắt” rất riêng của ẩm thực xứ Nghệ, không bị chạy theo thị hiếu mà làm dịu khẩu vị.

Ngoài súp lươn, quán còn có miến lươn, cháo lươn, lươn om chuối đậu. Phần ăn đầy đặn, giá không quá cao, phù hợp cho cả bữa sáng lẫn bữa trưa no nê.

Địa chỉ: 319 phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà.

Giờ mở cửa: 7:30 – 21:00

Quán lươn Nghệ An Yên Ninh

Nằm trên con đường gần Trúc Bạch, quán lươn Nghệ An Yên Ninh mang đến một trải nghiệm đa dạng. Thực đơn không chỉ có lươn mà còn đa dạng cả ốc, ếch... Quán phù hợp với những buổi gặp gỡ bạn bè, gia đình vào buổi trưa và tối.

Lươn Nghệ An tại quán được chế biến đa dạng, cầu kỳ thu hút nhiều tầng lớp thực khách. (Ảnh: Quán Lươn Yên Ninh)

Thực đơn quán nhiều món, nhưng vẫn tập trung vào những món đặc trưng nhất của lươn Nghệ An như lươn om chuối đậu, miến lươn, lươn cuốn lá lốt. Trong đó, lươn om chuối đậu là món được nhiều thực khách đánh giá cao. Nồi lươn nóng hổi, chuối mềm, đậu rán vàng, nước om sánh, thơm mùi nghệ và hành tăm, ăn cùng bún hoặc cơm trắng đều hợp.

Địa chỉ: 34 phố Yên Ninh, phường Ba Đình.

GIờ mở cửa: 11:00 – 13:30 & 17:00 – 21:00

Quán Lươn Niêu Xứ Nghệ Quán

Không chạy theo kiểu nấu nhanh, phục vụ vội, Lươn Niêu Xứ Nghệ Quán chọn cách chế biến lươn trong niêu, một kiểu nấu khá truyền thống ở nhiều vùng quê Nghệ An. Niêu lươn được đặt trên bếp nhỏ, giữ nóng suốt bữa ăn, giúp thịt lươn mềm, thấm gia vị và không bị khô.

Lươn Niêu Xứ Nghệ Quán nằm trong khu dân cư đông đúc, dễ tìm, có không gian thoáng đãng.

Món lươn niêu ở đây có nước dùng đậm, hơi cay, mùi nghệ rõ rệt. Khi mở nắp niêu, hơi nóng bốc lên cùng mùi thơm rất đặc trưng, khiến người ăn dễ liên tưởng tới những bữa cơm quê. Ngoài lươn niêu, quán còn phục vụ lươn xào sả ớt, lươn hấp lá chanh, phù hợp cho nhóm đi ăn đông người. Quán nằm trong khu đô thị, dễ tìm, không gian yên tĩnh.

Địa chỉ: CS1: A34 TT11 khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông.

Giờ mở cửa: 06:00–14:00 & 16:00–21:00

Quán Lươn Xứ Nghệ Hoàng Ngọc Phách

Nằm trong khu tập thể cũ trên phố Hoàng Ngọc Phách, Quán Lươn Xứ Nghệ không quá rộng nhưng luôn tấp nập khách. Quán phục vụ liên tục từ sáng đến tối, đặc biệt đông vào giờ trưa.

Miến lươn và súp lươn là hai món bán chạy nhất. Lươn được xào kỹ, không bị tanh, nước dùng đậm đà, phù hợp với khẩu vị số đông. Đây là kiểu quán mà nhiều người chọn để “ăn cho chắc bụng”, không cầu kỳ, không trình bày phức tạp, nhưng đảm bảo no và đúng vị.

Với mức giá vừa phải, vị trí thuận tiện, quán trở thành lựa chọn quen thuộc của dân văn phòng khu Láng Hạ, Đống Đa.

Địa chỉ: 101C5 phố Hoàng Ngọc Phách, phường Đống Đa.

Giờ mở cửa: 07:00 – 21:30