Tăng Thanh Hà đi Nhật trượt tuyết khởi đầu năm 2026

Niseko bao gồm bốn khu vực trượt tuyết chính: Grand Hirafu, Hanazono, Niseko Village và Annupuri, được liên kết với nhau tạo thành một hệ thống trượt tuyết rộng lớn trên đảo Hokkaido.

Trở lại xứ sở mặt trời mọc dịp đầu năm, gia đình Hà Tăng chọn khu nghỉ dưỡng Niseko Hanazono làm điểm vui chơi chính cho các con. Cô từng tiết lộ con gái Chloe khá bạo dạn với bộ môn trượt tuyết ngay từ những lần đầu trải nghiệm.

Nằm cách Sapporo 100 km về phía Nam, Niseko Hanazono tọa lạc dưới chân núi Annupuri, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng của các gia đình, có đa dạng địa hình trượt, cho cả những người mới tập và dân chuyên nghiệp. Bên cạnh trượt tuyết, nơi đây cũng cung cấp nhiều dịch vụ khác như lái xe trên tuyết, đi giày trượt tuyết, trượt ống, cưỡi ngựa…

Du khách thường đi cáp treo lên đỉnh núi, sau đó trượt xuống, có hai loại cáp treo là cabin kính và loại lộ thiên - chỉ có ghế ngồi và thanh chắn - thường dùng cho những du khách ưa cảm giác mạnh.

Nằm trong khu trượt tuyết Hanazono là khách sạn Park Hyatt với tầm nhìn ra núi Yotei, được ví như 'núi Phú Sĩ của Hokkaido'. Điểm lưu trú cao cấp này có giá phòng trung bình khoảng 20 triệu - 30 triệu/đêm (chưa thuế phí). Vào mùa cao điểm, mức giá có thể tăng cao và luôn trong tình trạng 'cháy phòng'.

Do đón gió lạnh từ vùng Siberia của Nga nên vào mùa đông, tuyết rơi dày khắp Hokkaido. Thông thường, cả hòn đảo sẽ đón tuyết đầu mùa vào khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12. Mùa tuyết cao điểm, thích hợp cho các bộ môn thể thao mùa đông là tháng 1 và 2.

Sau khi trải nghiệm các hoạt động với tuyết, du khách đến Niseko có thể thư giãn tại suối nước nóng (onsen) hoặc thưởng thức các món ăn đặc sản như ramen, hải sản. Ngoài các nhà hàng phục vụ đặc sản địa phương như sò điệp, cua lông, cá hồi, du khách cũng dễ dàng bắt gặp các xe bán đồ ăn lưu động, thưởng thức nhiều món dân dã giữa khung cảnh trắng xóa tuyết phủ.

Nhật Bản là địa điểm du lịch ưa thích của gia đình Hà Tăng. Tháng 3/2025, vợ chồng cô từng đưa con gái đi trượt tuyết ở Yuzawa để hiện thực hóa giấc mơ sinh nhật của con. Năm 2024, vợ chồng doanh nhân Louis Nguyễn cũng đưa ba con tới Kyoto và Osaka nghỉ hè, thưởng thức các món ăn vặt lạ - độc ở xứ sở mặt trời mọc.

Trong ảnh là chuyến trượt tuyết của gia đình Hà Tăng dịp sinh nhật bé Chloe lên 8 tuổi.