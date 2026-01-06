Thủy Tiên biến tấu món chay từ Á sang Âu

Ca sĩ Thủy Tiên tiết lộ hơn một năm qua cô chuyển sang ăn chay trường vì đến lúc thấy cơ thể không chịu được mùi tanh của thịt cá nữa nên chọn những loại thực phẩm phù hợp hơn với cơ địa.

Bà xã cầu thủ Công Vinh chuẩn bị tâm lý khi mới chuyển sang chay trường có thể sẽ thiếu chất dẫn đến rụng tóc, móng yếu, da xấu đi, song kết quả cô nhận được hoàn toàn ngược lại. Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1985 thấy cơ thể nhẹ nhõm, suy nghĩ đơn giản hơn.

Thủy Tiên nói cô nhận đươc nhiều tin nhắn xin tư vấn món chay nhưng bản thân không có bí quyết nào đặc biệt, chỉ làm những món đơn giản, dễ nấu.

Nữ ca sĩ thú nhận có những món tự chế, 'không biết gọi là gì' nhưng hương vị thơm ngon, phù hợp khẩu vị cá nhân. Trong ảnh, nữ ca sĩ ăn bánh mì nướng cùng xốt kem nấm, rau chân vịt.

Thực đơn chay trường của bà mẹ một con đa dạng món, từ kiểu Âu cho đến Á. Cô còn dành thời gian mày mò tự làm bánh mì tại nhà, ăn kèm cà ri chay.

Có lúc cô biến tấu bánh mì cùng nhân rau chân vịt và phô mai ăn kèm dầu olive và giấm balsamic.

Món mì gạo được Thủy Tiên trộn cùng các loại rau như giá đỗ, súp lơ, đậu bắp, đậu hũ… và kim chi. Cô tiết lộ nước xốt được pha từ các nguyên liệu đơn giản hầu hết nhà nào cũng có: đường, giấm, xì dầu, tương ớt ngọt, tương cà, sa tế dầu mè.

Cháo đậu đỏ cốt dừa ăn kèm củ cải muối kho mặn, củ cải muối chua ngọt, rong biển, phô mai hun khói xé sợi.

Những lúc không có thời gian hoặc lười bày biện, Thủy Tiên ưu tiên các món gọn nhẹ như bánh ướt ăn kèm đậu hũ kho, đậu hũ chiên hay cháo trắng ăn cùng củ cải khô.

Thủy Tiên sinh năm 1985 tại An Giang (tỉnh Kiên Giang cũ), hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh. Cô bắt đầu ca hát với album Tales - Những chuyện kể, kết hợp nhạc sĩ Quốc Bảo. Sau đó, cô ghi dấu ấn qua loạt ca khúc: Giấc mơ tuyết trắng, Tuyết nhiệt đới, Hát vang rằng em yêu anh, Muộn màng, Kiss Me, Mãi thuộc về anh...

Thủy Tiên về chung nhà với cầu thủ Công Vinh từ năm 2012, sau khi tổ chức đám hỏi tại quê nhà An Giang. Tháng 1/2013, cô sinh con gái đầu lòng Bánh Gạo (tên thật Lê Trần Diễm Quỳnh), rồi làm lễ cưới theo nghi thức Phật giáo và hiện đại cuối năm 2014. Gia đình ba người có cuộc sống kín tiếng tại TP HCM.