Tăng Thanh Hà trổ tài nấu đặc sản Hội An dịp cuối tuần

Cuối tuần là dịp Tăng Thanh Hà thường dành thời gian chăm sóc và nấu nướng cho chồng con sau những ngày làm việc bận rộn. Dù là phu nhân hào môn, cô vẫn ưa thích các món ăn bình dân, mua nguyên liệu về nhà tự nấu. Sở trường của người đẹp là những món cơm quê dân dã như cá kho, tôm tép rang, thịt kho, cơm tấm... đậm vị quê hương. Mới đây, bà mẹ ba con vào bếp trổ tài món cao lầu - đặc sản Hội An.

Tô cao lầu ngon mắt, ngon miệng do Tăng Thanh Hà chế biến.

Tên gọi cao lầu được người dân ở Hội An đặt cho món ăn với ý nghĩa là món cao lương mỹ vị được thưởng thức ở trên lầu cao. Thực khách đến thăm Hội An có thể vừa nhâm nhi hương vị món ăn, vừa ngắm được toàn bộ cảnh đẹp của phố Hội từ trên cao. Món này bao gồm sợi mì vàng đặc trưng làm từ gạo ngâm nước tro, ăn kèm với thịt xá xíu, rau sống và một ít nước dùng đậm đà nấu từ gia vị ướp thịt hoặc nước xương heo.

Đặc điểm nổi bật của cao lầu là sợi mì dai, giòn và hơi sần sật. Sợi cao lầu được làm từ bột gạo, đem ngâm với nước tro từ củi lấy từ đảo Cù Lao Chàm, xay bột bằng nước giếng Bá Lễ, qua nhiều khâu chế biến mới thành được sợi cao lầu thơm ngon chính hiệu Hội An. Ngày nay, sợi cao lầu thường được bán sẵn ở dạng tươi hoặc khô, tiện cho việc chế biến tại nhà.

Tăng Thanh Hà dùng sợi cao lầu tươi mua sẵn. Thịt xá xíu được cô chọn làm từ thịt ba chỉ, xen lẫn nạc và mỡ, giúp thành phần mềm ẩm, không bị khô và ngậy hơn. Thịt xíu cao lầu đúng điệu có phần thịt bên ngoài màu đỏ sậm, bên trong trắng, thấm vị. Nước xốt chan mì chính là phần gia vị tẩm ướp thịt xá xíu đem nấu cho hơi sệt lại, có thể nêm nếm thêm gia vị cho vừa ăn.

Các nguyên liệu Tăng Thanh Hà chuẩn bị cho món cao lầu: sợi mì, xá xíu, nước xốt, rau sống, giá đỗ,...

Khi ăn, gắp sợi mì cao lầu vào bát, thêm một lớp thịt, giá đỗ trụng nước nóng, rưới nước xốt đủ thấm sợi mì, rắc thêm tỏi chiên cùng một vài miếng ram giòn tan lên trên cùng. Rau sống tươi ngon ăn kèm cũng là một trong những thành phần không thể thiếu, giúp món cao lầu thêm ngon miệng, đủ dinh dưỡng lại không bị ngán.