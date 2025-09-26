Cuối tuần chưa biết ăn gì, học ngay những mâm cơm nhà tuyệt ngon của mẹ đảm xứ Nghệ

Chị Phạm Tú Oanh (Nghệ An) chia sẻ, mỗi bữa cơm quây quần cũng chính là "ngọn lửa" sưởi ấm của gia đình. Bởi trong đó là tình yêu thương mẹ gửi gắm, là sự chăm chút dành cho chồng và các con. Sau một ngày bận rộn, khi trở về nhà, chị Tú Oanh luôn gác lại những lo toan để dành trọn thời gian cho căn bếp – nơi cả nhà được quây quần, kết nối và sẻ chia nhiều nhất.

Chị cũng luôn tâm niệm, không chỉ ăn ngon mà còn phải đẹp mắt, gọn gàng và chỉn chu. Bởi chính từ những bữa cơm ấy, các con của chị sẽ học được cách quan sát, để ý đến từng chi tiết, rồi dần rèn luyện và gìn giữ nếp nhà mà bố mẹ vẫn luôn xây dựng.

Cùng ngắm nhìn những mâm cơm nhà ngon miệng đẹp mắt của gia đình chị khiến ai cũng phải ngưỡng mộ:

Đậu phụ mỡ hành - Nem lụi - Cá trắm kho - Rau sống chấm sốt cà chua

Canh rau vặt nấu tôm - Dưa chuột - Tôm rim tỏi - Tóp mỡ - Cà muối

Tôm hấp - Trứng đúc thịt - Canh cá chua nấu sấu - Rau cải luộc - Đậu tẩm mỡ hành

Cá chim rán chấm mắm - Mực hấp - Kho quẹt - Rau muống luộc

Mỳ Ý bò bằm - Bánh bao chay lá nếp - Nem chua rán - Nộm tai thính

Chả lát lốt - Cá rán sốt xoài ớt - Canh rau ngót

Rau muống - Đậu phụ - Chả lá lốt

Bún cuốn rau thịt

Cá hấp xì dầu ăn kèm bún

Cá nấu canh chua - Cá chiên giòn

Cá rán sốt xoài - Rau cải luộc - Đậu phụ sốt cà chua

Cá thu kho mặn ngọt - Rau muống luộc - Sườn rim me

Ốc bươu hấp - Canh cá chua - Cá chiên giòn

Mướp luộc - Bò hầm rau củ - Canh sườn rau củ

Mỳ bò trứng chần

Canh tôm rau vặt mướp - Thịt luộc - Bầu hấp