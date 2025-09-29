Ngắm những chiếc bánh Trung thu rau củ quả mini siêu đáng yêu hút người tiêu dùng

Những chiếc bánh trung thu mini có kích thước nhỏ gọn, tạo hình giống hệt các loại rau củ quả như cam, lạc, dứa, dâu tây, củ cải, hay hình dáng bông hoa, ô tô,... đã thành nét mới trong mùa Trung thu năm nay.

Với màu sắc tươi sáng, hình dáng đáng yêu và hương vị phong phú, loại bánh này không chỉ thu hút trẻ nhỏ mà còn làm say lòng cả người lớn.

Chị Khánh Vi (34 tuổi, Hà Nội) - chuyên làm các loại bánh handmade cho biết, bí quyết để làm những chiếc bánh vô cùng đáng yêu này nằm ở việc sử dụng màu thực phẩm tự nhiên chiết xuất từ rau củ như lá dứa, gấc, khoai lang tím… vừa giúp bánh an toàn hơn vừa giữ được vẻ ngoài bắt mắt.

Riêng phần nhân thì sẽ có nhiều loại cho khách lựa chọn như sen cốm dừa, đậu xanh, đậu đỏ, thập cẩm truyền thống,... Một số khách hàng khó tính còn yêu cầu kết hợp nhân truyền thống như thập cẩm, đậu xanh, sen nhuyễn với các loại nhân mới lạ như phô mai, socola, matcha.

Giá thành của mỗi hộp bánh Trung thu rau củ mini dao động từ 120.000 – 250.000 đồng, phù hợp để làm quà biếu tặng hoặc mua về thưởng thức trong gia đình.

Theo chị Khánh Vi, chị cũng như nhiều "đầu bếp" handmade khác, thời gian này ghi nhận số lượng đơn hàng tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự độc đáo.