Cách làm bánh trung thu khoai môn nhân trứng chảy bằng nồi chiên không dầu

Sự kiện: Cách làm bánh Trung thu Tết Trung thu
Bằng cách kết hợp những nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có ngay bánh trung thu khoai môn nhân trứng chảy siêu ngon.

Cách làm bánh trung thu khoai môn nhân trứng chảy bằng nồi chiên không dầu - 1

Nguyên liệu:

- Khoai môn tươi 

- Bánh trôi nhân trứng muối

- Bột ngàn lớp

- Bơ 

- Đường 

Cách làm:

Khoai môn gọt vỏ, cắt lát mỏng, đem hấp chín. Có thể hấp với bơ để tăng mùi thơm, nếu muốn vị nguyên bản thì hấp bình thường.

Khi khoai chín mềm, nghiền nhuyễn. Thêm một chút đường (tùy khẩu vị). Nếu thấy khô có thể cho thêm bơ hoặc nước để nhân ẩm mịn hơn.

Bột ngàn lớp cuộn 2 lớp lại, cắt thành 3 phần bằng nhau. Cán mỏng, để phần rìa mỏng hơn để khi gói không bị dày.

Có thể để những viên bánh trôi ở nhiệt độ phòng trước từ 15 đến 30 phút.

Đặt viên khoai môn nhân bánh trôi trứng muối vào giữa miếng bột, bọc kín.

Viên lại, trông sẽ to gần gấp đôi bánh trứng muối thông thường.

Quét trứng lên mặt, rắc thêm mè đen.

Nướng bằng nồi chiên không dầu ở 180°C khoảng 20 phút. Khi hâm nóng lại, chỉnh 170°C trong 10–12 phút, bánh sẽ mềm và nhân vẫn chảy.

Thành phẩm là những chiếc bánh khoai môn nhân trứng muối chảy béo bùi, thơm nức, vỏ giòn xốp, nhân dẻo mịn, ăn khi còn nóng là ngon nhất.

Lưu ý:

- Bánh có thể bảo quản ngăn mát 2–3 ngày, hâm lại bằng nồi chiên không dầu trước khi ăn.

- Ai không thích lớp vỏ ngàn lớp có thể thay bằng bột bánh nướng bình thường.

Theo Phan Hằng (Theo Ninawa.tw)

Nguồn: [Link nguồn]

22/09/2025 10:52 AM (GMT+7)
