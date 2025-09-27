Tự làm bánh trung thu bằng khoai lang tím, ngon chẳng kém ngoài tiệm

Bánh trung thu này thích hợp cho người ăn chay.

Nguyên liệu:

- Khoai lang tím

- Bột nếp: 80g

- Bột mì: 40g

- Đường: tùy khẩu vị

- Nhân đậu đỏ (hoặc nhân yêu thích khác)

- Sữa tươi (hoặc nước ấm): lượng vừa đủ.

Cách làm:

Khoai tím gọt vỏ, cắt khúc, hấp khoảng 15 phút đến khi mềm, dùng đũa xiên dễ dàng là đạt.

Khi khoai còn nóng, nghiền nhuyễn, thêm đường tùy khẩu vị.

Trộn cùng bột nếp, bột mì, vừa trộn vừa thêm sữa/nước ấm đến khi bột thành khối.

Nhào đến khi mịn, không dính tay. Bọc màng bọc thực phẩm, để bột nghỉ.

Chia bột (30g vỏ + 20g nhân cho khuôn 50g). Nặn bột bọc nhân, vo tròn, lăn qua lớp bột khô chống dính rồi cho vào khuôn ép tạo hình.

Lót giấy nến trên xửng hấp, cho bánh vào, hấp 15 phút tính từ lúc nước sôi. Tắt bếp, để bánh trong nồi thêm 2 phút rồi mở nắp. Bánh nguội bớt sẽ ngon và săn chắc hơn.

Bánh có màu tím đẹp mắt, lớp vỏ dẻo mềm, thơm nức mùi khoai, cắn vào dai dai, bên trong nhân đậu đỏ ngọt nhẹ. Vừa ngon vừa lành mạnh, ăn thêm vài cái cũng không lo ngấy hay tăng cân.

Mẹo nhỏ:

- Nếu để tủ lạnh, bánh cứng lại thì hấp nóng lại là mềm ngon như mới.

- Trước khi ép khuôn, nhớ rắc bột khô hoặc quét dầu chống dính.

- Có thể thay nhân đậu đỏ bằng nhân trà xanh, mè đen, khoai môn… tùy khẩu vị.