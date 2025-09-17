Bánh trung thu dẻo như mochi, mát lạnh lạ miệng khiến hội chị em mê mẩn

Bánh trung thu này để lạnh ăn rất ngon.

Nguyên liệu làm khoảng 11–12 chiếc (50g/chiếc).

- Phần vỏ: 40g bột gạo nếp, 30g bột gạo, 25g bột bắp, 165g sữa, 40g đường bột, 15g dầu bắp

- Nhân đậu đỏ (hoặc loại nhân tùy thích)

- Bột nếp rang (làm bột áo).

Các bước thực hiện:

Cho bột nếp, bột gạo tẻ, bột bắp, đường bột vào âu, trộn đều. Đổ từ từ sữa tươi vào, vừa đổ vừa khuấy đến khi hỗn hợp mịn, không vón cục.

Thêm dầu bắp, khuấy đều.

Đổ hỗn hợp vào khuôn chịu nhiệt, bọc kín bằng nắp hoặc màng bọc thực phẩm để tránh hơi nước. Hấp lửa lớn 30 phút, giữa chừng khoảng 20 phút lấy ra đảo đều rồi hấp tiếp cho đến khi chín hoàn toàn.

Sau khi chín, để nguội bớt rồi dùng găng tay hoặc cho vào túi nilon, liên tục gập hoặc nhồi cho đến khi bột dẻo mịn, bề mặt láng bóng. Bọc kín, để nguội hoàn toàn, cho vào ngăn mát ít nhất 2 tiếng.

Có thể trộn thêm bột màu tự nhiên (bột khoai tím, matcha, bí đỏ…) để tạo sắc đẹp mắt.

Chia bột thành viên nhỏ 25g, nhân đậu đỏ cũng vo viên 25g.

Ấn dẹt miếng bột, cho nhân vào giữa, vừa xoay vừa kéo bột lên bọc kín.

Lăn qua lớp bột nếp rang để chống dính, cho vào khuôn ấn ra hình hoa văn. Làm xong bảo quản trong tủ lạnh để định hình, ăn lạnh sẽ ngon hơn.

Lưu ý:

- Bột sau hấp mà vẫn dính tay có thể do chưa chín hẳn hoặc bị nước lọt vào. Cần che kín khi hấp.

- Không có bột màu vẫn có thể làm trắng hoàn toàn, thành phẩm vẫn đẹp và ngon.

- Bánh mới làm ăn giống mochi, để lạnh sẽ có cảm giác chuẩn vị bánh dẻo trung thu.