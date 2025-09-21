Cách làm bánh trung thu không cần lò nướng, ngon tan chảy trong miệng

Bánh trung thu loại này không những ngon mà còn rất đẹp.

Điểm đặc biệt của loại bánh này là không cần dùng lò nướng, rất phù hợp cho những ai muốn tự làm bánh tại nhà. Nếu có lò nướng thì càng tiện, giúp rang chín bột gạo nhanh và đều hơn.

So với các loại bánh trung thu truyền thống, phiên bản này có cách làm đơn giản, ăn vào lại lạ miệng. Lớp vỏ gạo nếp mềm dẻo, kết hợp cùng nhân đậu xanh thơm béo và phần Lava trứng tan chảy khi cắn vào.

Điểm thú vị là vỏ bánh nhờ có siro ngô nên có vị ngọt nhẹ, không hề ngấy. Khi ăn ngay trong ngày, vỏ bánh hơi khô do bột chưa kịp ngấm sữa, nhưng để qua 1–2 ngày, bánh thấm đều, vỏ trở nên mềm ẩm, ăn ngon hơn.

Dưới đây là công thức làm bánh trung thu nhân đậu xanh Lava trứng chảy:

Nguyên liệu nhân đậu xanh:

- Đậu xanh: 300g

- Đường: 40g

- Sữa tươi: 200ml

- Bơ lạt: 30g

- Sữa đặc: 30g

Nguyên liệu nhân Lava trứng chảy:

- Lòng đỏ trứng muối: 50g

- Đường: 25g

- Sữa bột nguyên kem: 15g

- Sữa tươi: 40g

- Rượu trắng: ít

Nguyên liệu vỏ bánh

- Bột nếp: 50g

- Bột gạo tẻ: 50g

- Siro ngô: 30g

- Sữa tươi: 80g

- Dụng cụ: Khuôn bánh trung thu 50g (10 cái), loại hoa anh đào.

Các bước thực hiện;

- Làm nhân đậu xanh

Ngâm đậu xanh vài giờ, đem hấp chín rồi xay nhuyễn với đường, sữa. Cho vào chảo chống dính, thêm bơ và sữa đặc, sên nhỏ lửa đến khi khô dẻo, để nguội.

- Làm nhân Lava

Trứng muối rửa sạch, xịt ít rượu rồi nướng 160°C trong 8 phút, sau đó xay nhuyễn với đường, sữa bột, sữa tươi thành hỗn hợp sệt. Cho vào túi bắt kem, bơm vào khuôn silicon (mỗi viên ~3g), để đông cứng trong tủ lạnh.

- Rang bột vỏ bánh

Trộn bột nếp và bột gạo, dàn đều lên khay. Rang trong lò 150°C khoảng 25–35 phút (hoặc rang trên chảo nhỏ lửa). Lấy ra, chừa 10g làm bột áo, phần còn lại để trộn vỏ.

- Trộn vỏ bánh

Cho bột đã rang vào âu, thêm siro ngô và sữa tươi, nhào thành khối dẻo mịn. Có thể chia một phần bột, trộn thêm bột rau củ (rau bina, bí đỏ, dâu tây…) để tạo màu.

- Tạo hình bánh

Cán dẹt vỏ (22g), cho nhân đậu xanh (25g) vào, rồi đặt viên Lava đông cứng (3g) vào giữa. Bọc kín, vê tròn, cho vào khuôn 50g, ấn nhẹ để tạo hoa văn. Phủ nhẹ bột áo, gõ bỏ phần dư.

- Hoàn thành

Bánh có thể ăn ngay hoặc bảo quản trong ngăn mát 2–3 ngày. Khi ăn, nhân Lava tan chảy thơm béo, lớp vỏ mềm, ít ngọt.

Lưu ý:

- Tỷ lệ vỏ bánh : nhân đậu xanh : nhân Lava có thể thay đổi, nhưng công thức chuẩn là 4:5:1.

- Nếu thích hương vị đậm hơn, có thể tăng nhân Lava lên 5g.

- Bánh để qua hôm sau ăn sẽ ngon và mềm hơn so với lúc mới làm.