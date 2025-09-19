Cách làm bánh trung thu “thủy tinh” từ bột báng và khoai tím, tốt cho sức khỏe

Bánh trung thu này rất ngon.

Bánh trung thu “thuỷ tinh” làm từ bột báng và khoai tím có ưu điểm không cần dầu, ít hoặc không đường, không cần lò nướng, dễ thực hiện tại nhà. Thành phẩm có phần vỏ trong suốt, dai dẻo, nhân khoai tím ngọt bùi, mềm mịn. Đây không chỉ là món ăn phù hợp dịp trung thu mà còn có thể dùng như món tráng miệng thường ngày, kể cả với người kiêng đường.

Nguyên liệu:

- Khoai tím: 2 củ

- Bột báng: 200g

- Đường: 35g (có thể giảm hoặc thay bằng đường ăn kiêng).

Cách làm:

Ngâm bột báng với lượng nước ấm tương đương, thêm 15g đường, trộn đều. Để yên 30 phút cho bột báng hút đủ nước.

Gọt vỏ khoai tím, thái lát mỏng, cho vào xửng hấp 10–20 phút đến khi mềm (dùng đũa xiên xuyên qua được).

Nghiền nhuyễn, thêm khoảng 20g đường, vo thành từng viên 20g.

Sau 30 phút, bột báng đã mềm dẻo, trộn thành khối dẻo mịn. Ngắt mỗi phần khoảng 20g, vê tròn rồi ấn dẹt.

Đặt viên khoai tím vào giữa, bọc kín bằng vỏ trân châu, vê tròn lại. Bột báng khá dính tay, nên xịt một ít nước lên tay trước khi vo để dễ làm.

Xịt nước vào khuôn, cho viên bánh vào, ấn khuôn để định hình. Cho vào xửng, hấp khoảng 20 phút đến khi vỏ từ trắng đục chuyển sang trong suốt.

Lấy ra, rắc thêm hoa quế khô để tăng hương vị.

Mẹo nhỏ:

- Có thể thêm hạt óc chó, hạt điều rang chín, nho khô hay nam việt quất khô vào nhân khoai tím để tăng hương vị.

- Vỏ bánh càng mỏng, thành phẩm càng trong và đẹp mắt.

- Bánh nên ăn ngay trong ngày, để tủ lạnh sẽ khiến lớp vỏ hơi cứng lại.