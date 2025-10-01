Cách làm bánh Trung thu dẻo nhân đậu xanh truyền thống đơn giản

Cần chuẩn bị nguyên liệu gì làm bánh Trung thu dẻo?

Phần vỏ bánh:

250gr bột nếp chín

450ml nước đường bánh dẻo

15ml nước hoa bưởi

15ml dầu ăn

Phần nhân bánh:

1 thìa canh rượu trắng

100gr đậu xanh

60gr đường (có thể điều chỉnh theo khẩu vị)

10gr bột nếp

45gr dầu ăn

Bánh dẻo là món ăn yêu thích trong dịp tết Trung thu của nhiều người Việt. Món bánh này cũng xuất hiện trong mâm cỗ cúng Rằm tháng Tám ở cả 3 miền. Ảnh: Lê Thanh Thúy

Cách làm bánh Trung thu dẻo nhân đậu xanh truyền thống

Đậu xanh rửa sạch, ngâm vài tiếng cho nở đều rồi vớt ra, để ráo. Sau đó, cho đậu cùng chút nước vào nồi đun sôi liu riu, chừng 20 phút là đậu chín mềm.

Dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn đậu xanh cùng đường, lọc qua rây cho mịn. Cho hỗn hợp ra chảo chống dính, sên ở lửa vừa cho tới khi thấy sền sệt lại thì từ từ cho dầu ăn vào khuấy đảo liên tục để hơi nước thoát ra.

Tiếp tục sên đến khi thấy hỗn hợp không dính tay (khoảng 30-40 phút) thì cho bột bánh dẻo vào trộn đều cho bột chín. Nếu muốn rút ngắn thời gian, bạn có thể mua nhân đậu xanh sên sẵn ở các cửa hàng làm bánh.

Phần đậu xanh sau khi sên chia thành 6 phần bằng nhau, vê tròn lại để làm nhân.

Với phần vỏ bánh, bạn rây 200gr bột nếp chín cho mịn rồi đổ vào âu lớn, thêm từ từ 450ml nước đường bánh dẻo, 15ml nước hoa bưởi, 15ml dầu ăn vào trộn đều.

Lúc này hỗn hợp bột hơi ướt nên cần để bột nghỉ khoảng 10 phút cho nở ra rồi tiếp tục cho thêm 50gr bột nếp còn lại vào nhồi tiếp.

Rải chút bột áo lên mặt phẳng, cho bột ra rồi nhồi cho tới khi thu được hỗn hợp mịn dẻo, không bị vón cục.

Phần bột làm vỏ bánh cũng được chia thành 6 phần bằng nhau rồi vê tròn lại. Lấy từng phần bột bánh dẻo rồi ấn hoặc cán dẹt, cho nhân đậu xanh vào giữa và vê tròn lại sao cho lớp vỏ bọc kín nhân.

Người ta sẽ cho bánh vào lòng khuôn rồi dùng bàn tay dàn đều bánh. Nén chặt khuôn xuống 15-18 giây rồi ấn đẩy bánh ra. Làm lần lượt cho tới khi hết.

Bánh dẻo làm xong có thể ăn được ngay, bảo quản ở nhiệt độ phòng khoảng 4-5 ngày. Nếu muốn sử dụng được lâu hơn, bạn nên cất bánh trong ngăn mát tủ lạnh.

Bánh dẻo sau khi làm 1-2 ngày sẽ chuyển màu trong và đạt độ dẻo lý tưởng. Bánh để tủ lạnh, bỏ ra trước khi ăn khoảng 15-30 phút sẽ ngon, đỡ ngọt hơn. Ảnh: Kim Yến

Lưu ý khi làm bánh Trung thu dẻo

Thông thường, vỏ và nhân bánh dẻo được làm theo tỉ lệ 2:1. Nên làm bánh to hơn khuôn để khi ấn, bánh sẽ đầy đặn, ngon hơn.

Nếu mới tập làm bánh dẻo, bạn nên trộn từng vỏ bánh 1 lần. Để vỏ bánh ngấm đều nước đường và tránh trường hợp khi ăn bánh bị sạn (do bột khô vẫn còn), bạn nên cho từng thìa bột nếp vào nước đường, khuấy đều cho tan hết, cứ tiếp tục cho đến khi hết bột.

Tránh vội thêm nước đường khi thấy bột nhão vì bột còn nở thêm trong quá trình làm.

Không miết bột quá lâu khiến bột bị chai, khó đóng bánh.

Nếu bột bị khô hãy cho thêm chút nước đường và nhào tiếp.

Khi bọc nhân bánh xong thì dùng bột quét vào khuôn để chống dính, cũng như dùng lớp bột thật mỏng bao quanh viên bột để khâu đóng bánh thuận tiện, dễ dàng hơn.

Bánh dẻo không bắt buộc phải cho dầu ăn.

Bánh sau khi đóng khuôn xong có thể ăn ngay, nhưng để đến hôm sau bánh trong, ăn ngon hơn nhiều.

Để tạo màu cho bánh dẻo, bạn có thể sử dụng màu tự nhiên từ bột hay nước ép rau củ như nước ép cà rốt, thanh long đỏ, lá nếp (lá dứa), hoa đậu biếc, bột trà xanh (matcha), bột cacao, bột dành dành, bột củ dền, bột bí đỏ. Nếu cho nước ép thì giảm nước đường, cho bột màu thì giảm bột nếp