Cách làm bánh trung thu rau câu siêu dễ, đẹp như mua ngoài tiệm

Bánh trung thu rau câu vừa đẹp vừa ngon.

Vừa đẹp mắt vừa thanh mát, món bánh này đặc biệt hợp với trẻ nhỏ và những ai ngại bánh trung thu truyền thống nhiều dầu mỡ.

Nguyên liệu:

- Phần nhân: 6g (1 gói) bột gelatin, 200ml sữa dừa (hoặc sữa tùy chọn), 30g đường, vài giọt màu thực phẩm (nếu muốn tạo màu cam như trứng muối).

- Phần vỏ bánh: 18g (3 gói) bột gelatin, 600ml nước nóng, 100g đường, vài giọt hương liệu kẹo (táo xanh, đào, v.v.), vài giọt màu thực phẩm (xanh dương, hồng…).

Cách làm

- Làm phần “sữa dừa” hoặc “trứng muối”

Cho bột gelatin vào cốc lớn. Đun sữa dừa đến khi sôi lăn tăn, múc 3–4 thìa cho vào cốc gelatin, khuấy tan hoàn toàn. Thêm phần sữa dừa còn lại, khuấy đều. Cho đường vào trộn đến khi tan.

Nếu làm “trứng muối”, nhỏ vài giọt màu cam. Nếu muốn vị nguyên bản, để nguyên màu trắng.

Đổ hỗn hợp vào khuôn silicon hình mây hoặc khay đá viên hình cầu, cho vào tủ lạnh để đông.

- Làm phần thạch nền (vỏ bánh)

Cho bột gelatin vào cốc lớn. Đun sôi nước, múc 1/4 cốc nước nóng cho vào gelatin, khuấy tan. Thêm phần nước nóng còn lại và đường, khuấy đều đến khi tan hết.

Nhỏ vài giọt hương liệu và màu thực phẩm, khuấy đều.

Để nguội về nhiệt độ phòng trước khi đổ vào khuôn (nếu còn ấm sẽ làm tan nhân).

- Tạo hình bánh trung thu rau câu

Bánh trung thu hình “bầu trời trong xanh”: Đổ một lớp mỏng thạch xanh vào khuôn bánh trung thu, cho vào tủ lạnh 20–30 phút để đông lại. Lấy ra, đặt nhân vào (mặt bông úp xuống), rồi đổ tiếp phần thạch xanh phủ đầy khuôn.

Bánh “trứng muối”: Đặt nhân vào khuôn, rót thạch nền vào đầy khuôn. Cho tất cả vào tủ lạnh ít nhất 4 giờ cho đông hoàn toàn.

- Hoàn thiện

Khi lấy bánh ra, nhúng khuôn vào nước ấm 15 giây, gõ nhẹ lên bàn để thạch tách khỏi khuôn. Bánh trung thu rau câu trong veo, mát lạnh, cắt ra sẽ thấy nhân rất đẹp.