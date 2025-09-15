Không cần cầu kỳ, cách làm loại bánh trung thu này khiến ai cũng trầm trồ

Nguyên liệu:

Phần vỏ: 60g bơ lạt, 40g đường bột, 0,5g muối, 25g trứng gà, 120g bột mì (loại ít gluten), 20g sữa bột.

Phần nhân: 500g bí đỏ hấp chín nghiền nhuyễn, 100g đường cát, 50g bơ lạt, 50g lòng đỏ trứng muối, 30g bột phô mai.

Cách làm:

- Chuẩn bị nhân

Dùng bí đỏ hấp chín, nghiền nhuyễn rồi sên cùng đường, bơ, trứng muối và phô mai bột. Sau khi để nguội, chia thành từng viên 25g, vo tròn đều rồi cho vào tủ lạnh để dễ bọc.

- Làm vỏ bánh

Đánh bơ đã để mềm với đường, bột và một nhúm muối cho đến khi bông mịn, ngả màu sáng. Cho lần lượt trứng gà vào (chia 2 lần), đánh đều để tạo độ mịn. Rây bột mì và sữa bột vào, trộn bằng phới dẹt đến khi bột quyện thành khối dẻo mịn.

- Chia và vê bột

Chia khối bột thành 12 phần đều nhau (khoảng 22g/phần). Vê tròn rồi để sẵn trên mặt bàn.

- Bọc nhân và tạo hình

Cán dẹt viên bột, đặt viên nhân bí đỏ vào giữa rồi bọc kín. Lăn thành hình trụ ngắn, cho vào khuôn 50g, ấn nhẹ để định hình rồi lấy ra.

- Nướng bánh

Làm nóng lò nướng trên 190°C, lửa dưới 160°C. Đặt bánh vào nướng 7–8 phút cho định hình. Lấy bánh ra, phun một lớp nước mỏng lên mặt bánh, rồi quét trứng gà. Nướng tiếp 5 phút, lấy ra quét thêm lớp trứng thứ hai, cho vào nướng thêm khoảng 5 phút. Thời gian có thể thay đổi tùy lò, cần quan sát màu vàng trên mặt bánh để điều chỉnh.

- Hoàn thành

Khi tỏa ra hương thơm ngậy của bơ sữa và bí đỏ, bánh đã chín. Lấy ra để nguội, bề mặt có thể hơi nứt nhẹ nhưng chính điều đó tạo nên lớp vỏ xốp giòn hấp dẫn.

Lưu ý:

- Vỏ bánh mềm, giòn nên dễ nứt khi nướng, đây là đặc điểm tự nhiên của bánh trung thu kiểu này.

- Có thể thay nhân bí đỏ bằng đậu xanh, khoai lang tím hoặc các loại nhân ngọt tùy sở thích.

- Bánh ăn ngon nhất khi để nguội hoàn toàn, bảo quản trong hộp kín để giữ độ thơm.