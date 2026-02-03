Cụ ông U90 du lịch bụi khắp thế giới suốt 10 năm, gây sốt mạng xã hội

Dù ấp ủ ước mơ đi khắp thế giới từ nhỏ, nhưng phải đến năm 72 tuổi, ông Dư mới chính thức có chuyến "xuất ngoại" đầu tiên. Ngày 30/12/2015, ông một mình bay từ Quảng Châu sang Sydney (Australia), mở đầu cuộc sống của một "lão du khách ba lô", theo 163.

Trước chuyến đi, ông dành hơn 1 tháng chuẩn bị với sự hỗ trợ của Tiểu Chu, một người hàng xóm làm trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Vì không rành công nghệ, ông Dư được hướng dẫn đặt vé, khách sạn, tải ứng dụng du lịch và chuẩn bị thủ tục nhập cảnh.

Tuy nhiên, đêm đầu tiên tại Sydney lại trở thành ký ức khó quên. Do không giỏi ngoại ngữ, ông gặp nhiều trục trặc khi đi taxi và nhận phòng khách sạn. Hiểu lầm về tiền đặt cọc khiến ông phải tranh cãi khá lâu với lễ tân. Đến khi nhận được phòng thì đã gần nửa đêm, khách sạn vắng lặng, không có đồ ăn hay người hỗ trợ.

"Đó là đêm bất lực nhất, cảm giác như rơi vào một hố đen", ông kể. Sáng hôm sau, nhờ sự giúp đỡ của một người đàn ông Afghanistan và một cô gái Hong Kong (Trung Quốc), ông mới rời khỏi khu vực này để vào trung tâm thành phố.

Ông Dư ở Cairns, Australia. Ảnh: 163

Sau sự cố ban đầu, hành trình tại Australia dần suôn sẻ. Ông Dư Long Thái tham quan hầu hết các địa danh ở đây, gặp nhiều người Trung Quốc và kết bạn với không ít người trẻ.

Năm 2016, ông Dư tiếp tục đi tự túc tới Bali (Indonesia), sau đó là Dubai (UAE) khi các tour du lịch từ chối vì ông đã ngoài 70 tuổi. Tại Dubai, ông ở nhà nghỉ giá rẻ, ngủ giường tầng cùng các bạn trẻ nước ngoài, dùng điện thoại dịch từng câu để trò chuyện. Những người bạn mới còn giúp ông vẽ bản đồ, chỉ đường ra biển.

Từ năm 2017–2019, ông Dư chuyển sang du lịch trong nước, mỗi năm 2 chuyến. Ông lần lượt chinh phục Tam Sơn Ngũ Nhạc, Tứ đại Phật sơn, nguồn Tam Giang, cửa sông Trường Giang và Hoàng Hà. Khi muốn đến Lhasa (Tây Tạng) nhưng không mua được vé, ông học cách đi đường vòng qua Golmud nhờ lời khuyên của những người trẻ gặp trên đường và cuối cùng cũng đến đích. Hành trình xuyên Trung Quốc khép lại vào tháng 11/2019 tại Hải Nam.

Cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, ông tiếp tục du lịch Singapore, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Tại Penang (Malaysia), ông được hướng dẫn sử dụng Uber, từ đó quen với việc gọi xe bằng cách sao chép tên địa điểm bằng tiếng Anh.

Tháng 6/2025, ông Dư đến Anh nhưng không thể sang các nước châu Âu khác do vấn đề visa. Từ kinh nghiệm của mình, ông rút ra "bí quyết" du lịch tuổi già: khi ra nước ngoài phải mua SIM địa phương, chuẩn bị sẵn phần mềm dịch, ưu tiên khách sạn có thể hỗ trợ tiếng Trung.

Ngày 25/11/2025, ông Dư Long Thái lên đường sang châu Phi, đi qua Ai Cập, Morocco, Tanzania và Nam Phi trong 1 tháng. Tại Alexandria (Ai Cập), nhiều người không tin ông đã 82 tuổi cho đến khi xuất trình giấy tờ tùy thân. Bất chấp thời tiết lạnh, ông vẫn bơi ở Địa Trung Hải.

Ở Zanzibar (Tanzania), ông đi thuyền ra Ấn Độ Dương, tận mắt chứng kiến những mảng nước xanh trong vắt và đàn cá heo bơi sát thuyền. Khoảnh khắc ấy khiến ông vô cùng xúc động và chia sẻ ngay với con trai. Trong lúc quá cảnh Kenya, cuộc trò chuyện giữa ông Dư và một người Trung Quốc khác được đăng lên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ.

Tại Mũi Hảo Vọng (Nam Phi), nơi hai đại dương gặp nhau, ông rơi nước mắt, xúc động ghi trong nhật ký: "Đứng trước biển lớn, tôi như thấy lại chính mình thời trai trẻ".

Cụ ông có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Ảnh: 163

Chuyến đi châu Phi tiêu tốn 50.000–60.000 NDT (khoảng 200-240 triệu đồng), gần bằng 1 năm lương hưu. Tuy nhiên, con cái đã ổn định, vợ cũng có lương hưu nên ông Dư không lo lắng về cuộc sống sau này. Ông luôn mang theo ba lô loại 60 lít, túi đeo chéo đựng sách và laptop để viết nhật ký.

Là người yêu bơi lội từ nhỏ, ông luôn mang theo mũ và quần bơi trong mọi chuyến đi. "Ước mơ của tôi là đi khắp thế giới", ông nói. Điểm đến tiếp theo của cụ ông 82 tuổi là châu Mỹ, với mong muốn được "hướng ra biển lớn, hoa xuân nở rộ".