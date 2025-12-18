Bát canh nhỏ là 'bí quyết sống khỏe' của người Nhật

Miso là loại tương làm từ đậu nành lên men, với nhiều biến thể khác nhau. Tương được tạo ra bằng cách lên men đậu nành với muối và koji (một loại nấm mốc), đôi khi bổ sung thêm lúa mạch hoặc gạo. Hỗn hợp được ủ trong vài tháng đến vài năm, tạo thành loại tương có màu vàng nhạt đến nâu sẫm - một thành phần đặc trưng của ẩm thực Nhật Bản.

Miso có nguồn gốc tại Trung Quốc và xuất hiện ở Nhật Bản từ thế kỷ thứ 7. Tuy nhiên, canh miso lại là món ăn đặc trưng chỉ có ở Nhật. Nó được nấu bằng cách hòa tan tương miso vào nước dùng dashi, có nguồn gốc từ thời Kamakura (1185-1333).

Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một bát súp miso cung cấp nguồn đạm vừa phải, chất béo lành mạnh, carbohydrate và chất xơ, giúp cơ thể no lâu và ổn định năng lượng. Món canh này còn chứa nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, magie, kali cùng các vitamin thiết yếu, bao gồm vitamin C, vitamin A và vitamin E. Các chất chống oxy hóa tự nhiên như beta-carotene, lutein và zeaxanthin trong miso cũng góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Đó là lý do khiến món ăn này "không thể thiếu" trong bữa cơm hàng ngày của người Nhật.

Canh miso cũng được xem như món ăn đầu tiên mở ra cánh cửa bước vào ẩm thực Nhật Bản. Hương vị hài hòa, tinh tế của nó khiến nhiều người muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa nấu nướng của đất nước này. Tuy nhiên, ngoài sự ngon miệng và tò mò, canh miso còn mang nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Canh miso là món ăn gần như xuất hiện hằng ngày trong bữa cơm của người Nhật Bản. Ảnh: lornahealth

Hỗ trợ tiêu hóa

Miso giàu cả prebiotic lẫn probiotic - hai yếu tố quan trọng giúp đường ruột khỏe mạnh. Một nghiên cứu năm 2018 đăng trên Journal of Nutritional Science and Vitaminology cho thấy những người uống canh miso hằng ngày có nguy cơ mắc các bệnh dạ dày như viêm dạ dày, loét dạ dày - tá tràng thấp hơn so với nhóm dùng ít hoặc không dùng.

Miso chứa chủng lợi khuẩn A.oryzae, được xem là probiotic chính của món ăn này. Theo một nghiên cứu năm 2016 trên Gastroenterology, các lợi khuẩn trong miso còn có thể giúp giảm các triệu chứng liên quan đến bệnh lý tiêu hóa như viêm ruột và hội chứng ruột kích thích (IBS).

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Theo nghiên cứu đăng trên International Journal of Cancer năm 2005, ăn canh miso và các thực phẩm từ đậu nành có liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với ung thư biểu mô tế bào gan. Trước đó, nghiên cứu năm 2003 của Journal of the National Cancer Institute cũng chỉ ra rằng, dùng canh miso và isoflavone thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ ung thư vú.

Giảm triệu chứng mãn kinh

Isoflavone - hợp chất thực vật có nhiều trong đậu nành, thành phần chính của miso - được cho là có tác dụng hỗ trợ phụ nữ giai đoạn mãn kinh. Theo nghiên cứu công bố trên The Journal of Nutrition năm 2010, những người tiêu thụ nhiều thực phẩm từ đậu nành và có lượng isoflavone cao thường ít gặp hơn các triệu chứng như bốc hỏa.

Tăng cường hệ miễn dịch

Miso chứa nhiều dưỡng chất giúp củng cố khả năng đề kháng. Các lợi khuẩn trong miso góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột - nền tảng của một hệ miễn dịch khỏe mạnh - từ đó giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn sau nhiễm trùng. Vì thế, một bát súp miso ấm khi cảm lạnh đôi khi lại là lựa chọn hỗ trợ rất hữu ích.

Cách nấu canh miso

Canh miso được chuẩn bị khá đơn giản. Người Nhật thường bắt đầu bằng việc nấu nước dùng dashi từ tảo bẹ và cá bào để tạo vị ngọt thanh tự nhiên. Khi nước dùng đã sôi nhẹ, các nguyên liệu như đậu phụ, rong biển hoặc rau củ được cho vào. Cuối cùng, tương miso được hòa tan riêng trong một bát nhỏ rồi đổ vào nồi khi lửa đã hạ xuống - bước quan trọng giúp giữ nguyên hương vị và lợi khuẩn trong miso. Nhờ cách nấu nhẹ nhàng này, bát canh vừa thơm dịu, vừa giàu dinh dưỡng, phù hợp cho cả bữa sáng lẫn bữa chính của người Nhật.

Hướng Dương (Theo Times of India)