Bộ phận thịt mềm, nhiều nạc, ít mỡ của con heo, tốt cho xương khớp, nấu theo cách này ngọt thơm béo ngậy rất đưa cơm

Sườn non heo là bộ phận thịt mềm, nhiều nạc, ít mỡ, có độ dinh dưỡng và đa dạng trong nấu nướng nên là lựa chọn ưa thích của rất nhiều gia đình, tạo nên món ngon siêu hao cơm, hấp dẫn.

Bộ phận này thường được lọc bỏ phần đầu của miếng sườn, thường có nhiều thịt mềm ở giữa và phần sụn giòn.

Không những chứa nhiều protein, axit amin, chất đạm, canxi cần thiết cho cơ thể, bộ phận này còn chế biến được nhiều món ăn ngon.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sườn non cung cấp collagen dồi dào, trong khi đó, collagen lại là loại protein giữ vai trò quan trọng với sức khỏe, đặc biệt là xương khớp.

Dân Việt giới thiệu cách làm món sườn rim nước dừa với thành phẩm miếng sườn non mềm ngọt thơm béo ngậy hoà quyện với nước dừa, nước cốt dừa, hết vèo cả nồi cơm như sau:

Nguyên liệu làm sườn rim nước dừa:

- 700gram sườn non

- 500ml nước dừa

- 1 thìa canh nước cốt dừa

- 2 thìa ăn cơm nước mắm

- Hạt tiêu tuỳ ý

- 3 thìa ăn cơm dầu hào

- 2 thìa canh bột năng, dầu ăn.

- Sả 2 củ, hành khô 2 củ, tỏi 1 củ bóc và xay nhỏ.

Cách làm sườn rim nước dừa: Sườn non phần đầu có sụn ăn rất ngon

Cách làm sườn rim nước dừa:

- Sườn non rửa sạch để ráo nước, cho sườn vào bát to thêm hạt tiêu dầu hào vào ướp đều để 30 phút cho ngấm.

Cách làm sườn rim nước dừa: Ướp thêm chút dầu hào, chút tiêu

- Sau đó mỗi miếng sườn dính áo qua một lớp bột năng, cho chảo lên bếp đợi nóng chảo cho phần dầu ăn vào (dầu nhiều chút để chín đều miếng sườn).

Cách làm sườn rim nước dừa: Áo 1 lớp bột năng

- Sau khi phần sườn đã xong lần lượt cho vào chảo dầu rán vàng đều 2 mặt là được.

Cách làm sườn rim nước dừa: Rán vàng đều 2 mặt

- Phần sốt: Cho vào bát 2 thìa cơm nước mắm, 1 thìa canh nước cốt dừa hoà tan đều nhau.

- Phi hỗn hợp sả, hành, tỏi đã xay nhỏ sau đó đổ sốt đã chuẩn bị vào thêm 500ml nước dừa vào đun sôi.

Cách làm sườn rim nước dừa: Đun hỗ hợp sốt và hành tỏi sả đã phi thơm

Cách làm sườn rim nước dừa: Sau đó cho nước dừa vào

Cách làm sườn rim nước dừa: Sau đó sẽ cho sườn vào đun tiếp đến khi cạn nước, miếng sườn mềm

- Sườn đã rán vàng bắt đầu đổ sườn vào chảo hỗn hợp sốt đảo đều cho sốt và sườn hoà quyện vào nhau, cho nhiệt bếp nhỏ dần đến khi cạn hết nước miếng sườn mềm là đã xong.

Cách làm sườn rim nước dừa: Miếng sườn còn nguyên vẹn mà rất là mềm

Cách làm sườn rim nước dừa: Thành phẩm ngon, thơm béo ngậy

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuỳ Linh thực hiện.