Cách làm nem lụi siêu ngon và đơn giản, người vụng mấy cũng làm được
Nem lụi là món ăn được rất nhiều người yêu thích. Áp dụng đúng theo công thức này, nem lụi không hề bị khô, vị ngon mỹ mãn.
Nguyên liệu:
- 600g thịt nạc vai xay
- 500g giò sống
- 200g mỡ lợn
- 100g bì lợn
- 1 thìa canh đường
Gia vị ướp:
- 4 củ sả băm
- 3 thìa canh tỏi băm
- 3 thìa canh hành khô băm
- 2 thìa canh thính
- 1 thìa canh đường
- 2 thìa cà phê tiêu bột
- 2 thìa canh nước mắm
- 2 thìa canh màu dầu điều
Cách làm:
- Bì lợn rửa sạch rồi luộc chín tới, đem xay.
- Mỡ lợn cũng đem xay riêng hoặc thái hạt lựu. Đem ướp bì và mỡ xay với 1 thìa đường.
- Ướp thịt nạc vai xay, giò sống với gia vị ướp. Thêm mỡ và bì vào. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 3 tiếng hoặc lâu hơn.
- Nặn nem lụi bọc quanh sả. Nem làm xong có thể cất tủ đông dùng dần.
- Chiên nem lụi ngập dầu hoặc nướng bằng nồi chiên không dầu/ lò nướng hoặc than củi.
Nem lụi ăn kèm bún và các loại rau sống rất ngon, trẻ con hay người lớn đều mê!
Chỉ cần một nồi thôi là cả nhà có thể vừa ăn vừa xuýt xoa trong những ngày se lạnh.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/11/2025 10:50 AM (GMT+7)