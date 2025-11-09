Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cách làm nem lụi siêu ngon và đơn giản, người vụng mấy cũng làm được

Món ngon từ thịt lợn Món ngon mỗi ngày
Nem lụi là món ăn được rất nhiều người yêu thích. Áp dụng đúng theo công thức này, nem lụi không hề bị khô, vị ngon mỹ mãn.

Cách làm nem lụi siêu ngon và đơn giản, người vụng mấy cũng làm được - 1

Nguyên liệu:

- 600g thịt nạc vai xay

- 500g giò sống

- 200g mỡ lợn

- 100g bì lợn

- 1 thìa canh đường

Gia vị ướp:

- 4 củ sả băm

- 3 thìa canh tỏi băm

- 3 thìa canh hành khô băm

- 2 thìa canh thính

- 1 thìa canh đường

- 2 thìa cà phê tiêu bột

- 2 thìa canh nước mắm

- 2 thìa canh màu dầu điều

Cách làm:

Cách làm nem lụi siêu ngon và đơn giản, người vụng mấy cũng làm được - 2

- Bì lợn rửa sạch rồi luộc chín tới, đem xay. 

Cách làm nem lụi siêu ngon và đơn giản, người vụng mấy cũng làm được - 3

- Mỡ lợn cũng đem xay riêng hoặc thái hạt lựu. Đem ướp bì và mỡ xay với 1 thìa đường.

Cách làm nem lụi siêu ngon và đơn giản, người vụng mấy cũng làm được - 4

- Ướp thịt nạc vai xay, giò sống với gia vị ướp. Thêm mỡ và bì vào. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 3 tiếng hoặc lâu hơn.

Cách làm nem lụi siêu ngon và đơn giản, người vụng mấy cũng làm được - 5

- Nặn nem lụi bọc quanh sả. Nem làm xong có thể cất tủ đông dùng dần.

- Chiên nem lụi ngập dầu hoặc nướng bằng nồi chiên không dầu/ lò nướng hoặc than củi.

Nem lụi ăn kèm bún và các loại rau sống rất ngon, trẻ con hay người lớn đều mê!

09/11/2025 10:50 AM (GMT+7)
