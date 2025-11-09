Cách làm nem lụi siêu ngon và đơn giản, người vụng mấy cũng làm được

Nguyên liệu:

- 600g thịt nạc vai xay

- 500g giò sống

- 200g mỡ lợn

- 100g bì lợn

- 1 thìa canh đường

Gia vị ướp:

- 4 củ sả băm

- 3 thìa canh tỏi băm

- 3 thìa canh hành khô băm

- 2 thìa canh thính

- 1 thìa canh đường

- 2 thìa cà phê tiêu bột

- 2 thìa canh nước mắm

- 2 thìa canh màu dầu điều

Cách làm:

- Bì lợn rửa sạch rồi luộc chín tới, đem xay.

- Mỡ lợn cũng đem xay riêng hoặc thái hạt lựu. Đem ướp bì và mỡ xay với 1 thìa đường.

- Ướp thịt nạc vai xay, giò sống với gia vị ướp. Thêm mỡ và bì vào. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 3 tiếng hoặc lâu hơn.

- Nặn nem lụi bọc quanh sả. Nem làm xong có thể cất tủ đông dùng dần.

- Chiên nem lụi ngập dầu hoặc nướng bằng nồi chiên không dầu/ lò nướng hoặc than củi.

Nem lụi ăn kèm bún và các loại rau sống rất ngon, trẻ con hay người lớn đều mê!