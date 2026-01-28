Mẹ đảm mách công thức làm khô gà lá chanh thành công ngay lần đầu

Chưa đầy một tháng nữa là Tết Nguyên đán 2026, nhiều bà nội trợ đã bắt đầu tất bật lên danh sách và chuẩn bị dần những món ăn đặc trưng cho ngày xuân.

Bên cạnh mâm cỗ truyền thống, các món khô như khô bò, mực, heo hay gà ngày càng được ưa chuộng bởi dễ làm, tiện bảo quản và phù hợp để đãi khách, nhâm nhi trong những ngày nghỉ lễ. Trong đó, khô gà lá chanh nhận được nhiều quan tâm vì hương vị dễ ăn, có thể tự thực hiện tại nhà để dùng dần hoặc làm quà biếu Tết.

Phạm Thị Hoài Thương, quê Quảng Trị, đam mê nấu nướng và ẩm thực, nói hầu như mỗi năm đều cố gắng làm một món khô để nhâm nhi và tặng người thân, bạn bè. Sau nhiều lần thử nghiệm, nữ nhân viên văn phòng 35 tuổi, hiện sống ở Hà Nội, tiết lộ công thức làm món khô gà "đơn giản đến mức ai cũng có thể thành công ngay trong lần đầu, thậm chí đem ra kinh doanh".

Hoài Thương thích nấu nướng, tự chuẩn bị một số món truyền thống dịp Tết. Ảnh: NVCC

Nguyên liệu cần chuẩn bị (với 1 kg thịt tươi):

- Chọn 1 kg thịt ức gà công nghiệp

- Đường: 150 gram

- Bột nêm: 30 gram

- Nước mắm: 30 gram

- Sả bào: 50 gram

- Ớt sừng đỏ: 3 quả

- Ớt cay: 3 quả

- Hành tím/hành tây: 100 gram

- Ớt bột Hàn Quốc: 1/2 thìa

- Lá chanh: 10 gram (nên chọn lá chanh Đà Lạt, vì lá chanh nhà có thể bị đắng)

Ức gà mua về bóp sạch với giấm và muối để khử mùi tanh rồi để ráo. Luộc gà với ít sả và gừng, để nguội, sau đó dùng chày đập dập và xé miếng vừa ăn.

Rửa sạch, để ráo toàn bộ nguyên liệu, sau đó thái nhỏ. Cho tất cả nguyên liệu vào xay nhỏ, tạo hỗn hợp sốt. Nếu làm nhiều, nên giữ lại một phần lá chanh và ớt để sấy riêng.

Ướp hỗn hợp nguyên liệu đã xay cùng thịt gà qua đêm hoặc 2-3h để thấm gia vị. Lưu ý khi ướp nên cho thịt vào ngăn mát tủ lạnh.

Cho lên chảo đảo hỗn hợp sau khi ướp đến khi sốt khô lại.

Cho thịt ra sấy 30 phút ở mức nhiệt 100 độ, lặp lại 2-3 lần bằng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu. Lưu ý nên căn nhiệt phù hợp để tránh gà quá khô. Nếu làm nhiều, nên sấy chanh và ớt riêng rồi trộn vào thành phẩm.

Khô gà sau khi sấy có màu ngả vàng thơm hương sả, lá chanh đặc trưng, ráo nước nhưng không khô giòn. Hương vị ngọt thơm xen lẫn vị cay nhẹ. Có thể đóng vào túi mang đi biếu hoặc bảo quản trong hộp kín.