10 điều khách Australia 'không thể giải mã' khi đến Việt Nam

Cây viết du lịch Brian Johnston chia sẻ trên tờ Sydney Morning Herald về những trải nghiệm thực tế và 10 điều ông cho là "khó hiểu" nhất khi ghé thăm Việt Nam.

Cách chế biến ẩm thực đường phố

Johnston cho rằng ẩm thực đường phố Việt Nam là một điều kỳ diệu. Du khách khó có thể hình dung cách các đầu bếp chế biến món ăn trong những gian bếp nhỏ hẹp, thô sơ. Các đầu bếp địa phương có khả năng cân bằng hương vị và kết cấu món ăn chính xác ngay tại vỉa hè. Món nổi bật là bánh mì, có tiêu chuẩn chế biến riêng biệt, hương vị khó tìm thấy ở nơi khác trên thế giới.

Khách nước ngoài tham quan đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Quỳnh Trần

"Nghệ thuật" điều khiển giao thông

Lưu thông tại các đô thị lớn là sự kết hợp giữa lượng lớn xe máy, ô tô và xe đẩy hàng rong. Tại các nút giao không có đèn tín hiệu, dòng phương tiện vẫn duy trì di chuyển liên tục thông qua khả năng quan sát và phản xạ của người lái. Nhiều du khách nước ngoài học được quy tắc sang đường cho người đi bộ gồm đi chậm, đều bước và không dừng lại đột ngột.

Nghịch lý chiếc ghế nhựa

Một trong những trải nghiệm lạ lùng nhất của Johnston là thưởng thức những món ăn ngon trên "bộ bàn ghế nhựa thấp nhất thế giới". Thực khách phải ngồi khom lưng trên những chiếc ghế nhựa cỡ nhỏ, đầu gối gập sát người. Dù thể hình người Việt đã thay đổi qua các thế hệ, nhưng những chiếc ghế tí hon này vẫn tồn tại như một nét đặc trưng.

Khả năng tải hàng của xe máy

Johnston ngỡ ngàng khi thấy xe máy tại Việt Nam được tận dụng để vận chuyển nhiều loại hàng hóa cồng kềnh như bình gas, thực phẩm tươi sống, nội thất hoặc chở nhiều người cùng lúc. Người điều khiển xe thực hiện việc xếp dỡ và duy trì thăng bằng hàng hóa với độ chính xác cao.

Văn hóa sử dụng còi xe

Tiếng còi xe là âm thanh chủ đạo trên đường phố. Người dân sử dụng còi để báo hiệu nguy hiểm, xin vượt hoặc thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Theo Johnston, đặc điểm dễ nhận thấy là tiếng còi thường vang lên ngay lập tức khi đèn giao thông vừa chuyển xanh nếu phương tiện phía trước chưa kịp di chuyển.

Du khách chờ sang đường ở đoạn đèn tín hiệu không hoạt động trên đường đường Tôn Đức Thắng, TP HCM. Ảnh: Bích Phương

Sự hiếu khách

Ở Việt Nam vài ngày, du khách sẽ cảm nhận được sự thân thiện của người địa phương. Thái độ cởi mở và nồng hậu được áp dụng với mọi khách du lịch, không phân biệt quốc tịch hay màu da, tạo nên một môi trường du lịch an toàn và dễ tiếp cận.

Mạng lưới dây điện trên không

Trong khi các thành phố lớn như TP HCM đang dần chuyển hoàn toàn sang đường dây điện ngầm, tại nhiều vùng ngoại ô và thị trấn, mạng lưới dây điện, cáp viễn thông vẫn bện chặt thành những cụm lớn trên cột điện. Nam du khách Australia miêu tả mạng lưới dây điện "lơ lửng như những tổ chim khổng lồ" và che khuất mặt tiền các công trình kiến trúc.

Thử thách với đơn vị tiền tệ nhiều số 0

Việc định giá hàng hóa trở nên phức tạp với du khách do mệnh giá tiền tệ có quá nhiều chữ số 0. Các tờ tiền polymer có màu sắc tương đồng cũng dễ gây nhầm lẫn thường xuyên trong các giao dịch tiền mặt.

Sự phổ biến của họ Nguyễn

Khoảng 40% dân số Việt Nam mang họ Nguyễn, tiếp theo là họ Trần và họ Lê. Để tránh nhầm lẫn, người Việt sử dụng tên riêng làm danh xưng chính trong giao tiếp thay vì dùng họ như văn hóa phương Tây.

Những lời khuyên sai lệch trên mạng

Nhiều trang web du lịch thường cảnh báo khách không nên chạm vào đầu người khác khi đến Việt Nam. Thực tế, đây là phép lịch sự tối thiểu ở hầu hết mọi nơi trên thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Johnston cho rằng một số quy tắc được lan truyền trên Internet đôi khi bị thổi phồng quá mức so với thực tế đời sống.