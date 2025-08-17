Cánh gà làm theo cách này vừa dọn lên mâm là hết sạch

Món cánh gà này rất ngon.

Nguyên liệu chuẩn bị:

600g cánh gà, 30g bột bắp, 15g tỏi băm, 30g hành tây băm nhỏ, 30g ớt chuông xanh, đỏ băm, 3g muối tiêu, 1 quả trứng gà, 5 lát gừng, 1 thìa rượu nấu ăn, 1 thìa nước tương, 1 ít mè rang, hành lá, dầu ăn.

Các bước thực hiện:

Cánh gà rửa sạch, khứa vài đường trên hai mặt để dễ thấm gia vị.

Ướp cánh gà với hành lá, gừng, rượu nấu ăn, muối và đường. Trộn đều bằng tay. Tiếp tục cho thêm nước tương, trộn đều và ướp khoảng 30 phút. Sau đó gắp bỏ gừng và hành lá ra.

Đập 1 quả trứng vào tô cánh gà, thêm tỏi băm và tiếp tục trộn đều để tăng hương vị. Rắc bột bắp vào, trộn đều để lớp áo mỏng bám đều quanh gà. Thêm 1 muỗng dầu ăn và đảo nhẹ lần nữa. Dầu ăn giúp khóa ẩm, giữ gà mềm và chống dính khi chiên.

Đun nóng dầu trong chảo đến 160 độ C, thả từng miếng cánh gà vào chiên lần đầu đến khi hơi vàng. Gắp ra để ráo dầu. Lọc bỏ vụn cặn trong dầu, tăng nhiệt lên 170 độ C rồi cho cánh gà vào chiên lại lần hai trong 30 giây để giòn tan. Gắp ra để ráo dầu.

Dùng chảo khác, phi thơm hành tây với ít dầu. Cho ớt chuông xanh đỏ băm vào đảo đều. Sau đó cho cánh gà vào, rắc muối tiêu rồi đảo đều cho thấm vị.

Trước khi tắt bếp, rắc thêm mè rang và hành lá, đảo đều rồi dọn ra đĩa.