Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Thịt gà xào với loại rau này ngon bất ngờ, đĩa lớn đĩa bé đều hết sạch

Sự kiện: Món ngon từ gà
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Gà xào với rau húng quế thơm ngon, hấp dẫn, ăn cùng cơm nóng bao nhiêu cũng hết.

Thịt gà xào với loại rau này ngon bất ngờ, đĩa lớn đĩa bé đều hết sạch - 1

Nguyên liệu:

- Nửa con gà 

- 1 nắm rau húng quế

- 1 củ hành tím

- 1 quả ớt sừng 

- 1 thìa canh dầu hào

- 1 thìa canh nước mắm

- 1 thìa cà phê đường

- Hạt tiêu xay, bột nghệ, gừng

- 1 thìa cà phê nước tương

Cách làm:

- Rửa sạch gà bằng chanh và muối. Chặt miếng thịt gà thành miếng vừa ăn.

Thịt gà xào với loại rau này ngon bất ngờ, đĩa lớn đĩa bé đều hết sạch - 4

- Ướp gà với chút nước mắm, hạt tiêu, dầu hào, bột canh, bột nghệ, gừng đập dập khoảng 15 phút.

Thịt gà xào với loại rau này ngon bất ngờ, đĩa lớn đĩa bé đều hết sạch - 5

- Làm nóng chảo, thêm 1 thìa dầu ăn, phi thơm hành tím rồi cho gà vào xào trên lửa lớn, đảo đều cho săn lại.

- Nêm dầu hào, nước mắm, nước tương, đảo nhanh tay cho gà ngấm gia vị.

Thịt gà xào với loại rau này ngon bất ngờ, đĩa lớn đĩa bé đều hết sạch - 6

- Cho ớt, rau húng quế vào đảo đều khoảng 30 giây. Cho ra đĩa, rắc thêm ít tiêu xay là hoàn tất món ăn.

Thịt gà xào với loại rau này ngon bất ngờ, đĩa lớn đĩa bé đều hết sạch - 7

Gà xào rau húng quế thơm lừng, ăn cùng cơm nóng ngon không muốn dừng.

Gà hấp bia theo công thức này ăn hết cả con chưa đã thèm
Gà hấp bia theo công thức này ăn hết cả con chưa đã thèm

Khác với thịt gà luộc theo cách thông thường, gà hấp bia có vị thơm ngọt, ngon xuất sắc.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hường Nguyễn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/08/2025 13:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon từ gà Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN