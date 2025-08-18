Thịt gà xào với loại rau này ngon bất ngờ, đĩa lớn đĩa bé đều hết sạch

Nguyên liệu:

- Nửa con gà

- 1 nắm rau húng quế

- 1 củ hành tím

- 1 quả ớt sừng

- 1 thìa canh dầu hào

- 1 thìa canh nước mắm

- 1 thìa cà phê đường

- Hạt tiêu xay, bột nghệ, gừng

- 1 thìa cà phê nước tương

Cách làm:

- Rửa sạch gà bằng chanh và muối. Chặt miếng thịt gà thành miếng vừa ăn.

- Ướp gà với chút nước mắm, hạt tiêu, dầu hào, bột canh, bột nghệ, gừng đập dập khoảng 15 phút.

- Làm nóng chảo, thêm 1 thìa dầu ăn, phi thơm hành tím rồi cho gà vào xào trên lửa lớn, đảo đều cho săn lại.

- Nêm dầu hào, nước mắm, nước tương, đảo nhanh tay cho gà ngấm gia vị.

- Cho ớt, rau húng quế vào đảo đều khoảng 30 giây. Cho ra đĩa, rắc thêm ít tiêu xay là hoàn tất món ăn.

Gà xào rau húng quế thơm lừng, ăn cùng cơm nóng ngon không muốn dừng.