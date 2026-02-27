Đồng lay ơn nở muộn trở thành điểm check-in hot 'không ngờ'

Những ngày đầu xuân, Đà Lạt vẫn giữ nhịp sống chậm rãi trong tiết trời se lạnh đặc trưng. Trên cung đường qua Đèo Mimosa, một cánh đồng lay ơn rực rỡ sắc màu đang vào độ nở đẹp nhất khiến nhiều du khách không thể không dừng xe chụp hình.

Không biển hiệu lớn, không đầu tư tiểu cảnh cầu kỳ, điểm hút khách của cánh đồng lay ơn nằm ở sự mộc mạc. Giữa tiết trời cao nguyên, sắc hoa vươn thẳng, tươi tắn trong nắng nhẹ đầu năm tạo nên một phông nền tự nhiên, khác hẳn những vườn hoa được dàn dựng công phu.

Cánh đồng nằm ngay cạnh quán cà phê Kẻng, nổi bật với những luống hoa cao quá đầu người, phủ kín gần một sào đất (khoảng 1.000 m²). Thay vì chỉ có sắc đỏ truyền thống, vườn năm nay trồng giống mới với bảng màu đa dạng: hồng phấn, cam đào, tím nhạt, vàng kem… tạo nên khung cảnh vừa bình dị vừa bắt mắt.

Hồng Tâm (40 tuổi), sống và làm việc tại Đà Lạt, cho biết bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Hoa rất tươi, màu sắc lạ và đều. Đứng giữa vườn có cảm giác như đang lạc vào một bức tranh mùa xuân", chị nói.

Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp ấy là câu chuyện "kém vui" của chủ vườn - vợ chồng Cúc - Phước. Vụ lay ơn năm nay được đầu tư hơn 100 triệu đồng, với kỳ vọng hoa nở rộ đúng dịp Tết để cắt cành bán. Tuy nhiên, đợt lạnh kéo dài khiến hoa phát triển chậm, không kịp bung nụ theo kế hoạch.

Lỡ "mùa vàng" lớn nhất năm, khoản đầu tư đứng trước nguy cơ không thể thu hồi như dự tính. Thay vì cắt non hoặc bán tháo, vợ chồng chủ vườn quyết định giữ nguyên hoa trên ruộng, chờ nở rộ rồi thu hoạch củ để bảo quản, chuẩn bị cho mùa trồng tiếp theo.

Trong thời gian hoa vào độ đẹp nhất - khoảng 4 đến 5 ngày sau khi nở và dự kiến còn rực rỡ thêm gần hai tuần - khu vườn mở cửa cho khách tham quan với giá 50.000 đồng/người. Mức phí này, theo nhiều du khách, vừa phải so với trải nghiệm chụp ảnh giữa cánh đồng rộng lớn, lại phần nào giúp người trồng hoa gỡ gạc chi phí.

Với những người tìm kiếm một không gian du xuân yên tĩnh, không quá chen chúc, đây trở thành điểm dừng chân thú vị. Và phía sau những khung hình rực rỡ được chia sẻ trên mạng xã hội là câu chuyện mưu sinh lặng lẽ của người làm nông phố núi - nơi mỗi mùa hoa nở hay chậm vài tuần cũng có thể quyết định cả một năm thu nhập.