Gà hấp bia theo công thức này ăn hết cả con chưa đã thèm

Nguyên liệu:

- 1 con gà ta

- 1 lon bia

- Rau thơm, ớt

- Sả, lá chanh

Gia vị ướp gà:

- Sả thái nhỏ, gừng đập dập, hành tím thái nhỏ.

- 1 thìa canh mắm, 1 thìa cà phê bột canh, hạt tiêu, 4 hạt dổi rang lên giã nhỏ, 1 thìa bột nghệ.

Nước chấm gà:

- 3 thìa bột canh

- 5 quả quất

- 3 thìa sữa đặc

- Hạt dổi, hạt tiêu, mắc khén rang lên giã nhỏ

- Ớt tươi, lá chanh thái nhỏ

- Trộn đều hỗn hợp cho thêm gia vị tùy chỉnh theo khẩu vị.

Cách làm:

- Làm sạch gà, rửa qua với muối và nước cốt chanh để khử mùi hôi. Rửa lại với nước sạch và để ráo.

- Xoa đều gà với gia vị đã chuẩn bị trong và ngoài con gà. Cho sả đập dập, lá chanh vào bụng gà. Ướp gà ít nhất 30 phút để thấm gia vị.

- Trút 1 lon bia vào nồi. Đặt sả lên vỉ hấp rồi xếp gà trên, cho thêm vài lá chanh.

- Đậy nắp và hấp gà ở lửa vừa trong khoảng 40 phút, đến khi gà chín mềm.

Pha nước chấm gà theo công thức đã chuẩn bị.