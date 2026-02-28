Gân bò có bổ không? Bất ngờ về giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe

Gân bò có bổ dưỡng không?

Gân bò là phần mô liên kết nằm quanh khớp và cơ của con bò. Thành phần chính của gân bò là collagen, protein cùng một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể. So với thịt nạc, gân bò không cung cấp nhiều năng lượng nhưng lại có ưu điểm là ít chất béo, phù hợp với người muốn ăn uống lành mạnh hoặc kiểm soát cân nặng.

Khi được ninh mềm đúng cách, gân bò trở nên dẻo dai, dễ ăn và dễ tiêu hóa hơn, đồng thời vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng. Một số dưỡng chất tiêu biểu có trong gân bò gồm collagen tự nhiên giúp duy trì độ đàn hồi của da và khớp; protein hỗ trợ xây dựng và phục hồi mô cơ; cùng các khoáng chất như canxi, photpho, kẽm và magie góp phần tăng cường sức khỏe xương, miễn dịch và hoạt động của hệ thần kinh.

Gân bò chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách và với lượng hợp lý

Lợi ích của gân bò đối với sức khỏe

Nhờ thành phần giàu collagen và protein, gân bò mang lại nhiều lợi ích khi được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn.

Trước hết, collagen trong gân bò giúp hỗ trợ sức khỏe xương khớp. Đây là thành phần quan trọng cấu tạo nên sụn và dây chằng, góp phần tăng độ linh hoạt cho khớp, giảm nguy cơ thoái hóa và hạn chế đau nhức khi vận động, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người thường xuyên vận động nhiều.

Bên cạnh đó, collagen còn có tác dụng tích cực với làn da. Việc bổ sung collagen từ thực phẩm tự nhiên như gân bò giúp da duy trì độ đàn hồi, hạn chế nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa, mang lại hiệu quả bền vững hơn so với nhiều sản phẩm bổ sung tổng hợp.

Gân bò cũng là lựa chọn phù hợp cho người ăn kiêng nhờ hàm lượng chất béo thấp nhưng tạo cảm giác no lâu. Kết cấu dai giòn giúp hạn chế ăn quá nhiều, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Protein trong gân bò góp phần xây dựng và phục hồi mô cơ, hỗ trợ cơ thể tái tạo năng lượng sau vận động. Ngoài ra, các khoáng chất như kẽm và magie giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và phục hồi tốt hơn sau ốm.

Những lưu ý khi ăn gân bò

Dù mang lại nhiều lợi ích, gân bò cần được chế biến và sử dụng đúng cách để tránh gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Gân bò có cấu trúc dai, nếu không ninh kỹ sẽ khó tiêu và dễ gây đầy bụng.

Khi sử dụng gân bò, nên ưu tiên các món hầm hoặc ninh mềm để dễ tiêu hóa; chọn nguyên liệu tươi, có màu sắc tự nhiên và không có mùi lạ; tránh ăn quá nhiều trong một bữa và hạn chế kết hợp với nhiều dầu mỡ. Người có dạ dày yếu nên dùng với lượng vừa phải và không nên sử dụng gân bò đã bảo quản quá lâu.

Sử dụng gân bò hợp lý, kết hợp cùng chế độ ăn đa dạng và lối sống lành mạnh, sẽ giúp phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này.