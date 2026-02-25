Độc đáo màn rước kiệu vượt sông, quay dưới giếng ở Hưng Yên

Lễ hội đền - chùa Phượng Vũ (còn gọi là chùa Múa) tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên diễn ra từ mùng 7 đến mùng 10 tháng Giêng hằng năm, trong đó chính hội vào mùng 9 tháng Giêng.

Quần thể di tích lịch sử văn hóa đền - chùa Phượng Vũ được xây dựng từ đời nhà Lý, vào khoảng năm Đinh Tỵ, cách nay hơn 900 năm. Đây là nơi tôn thờ đức Đệ Tam Thánh Tổ Lý triều Quốc sư Từ Đạo Hạnh và Vua Lý Thần Tông - người đã có công giúp dân trồng lúa, trồng dâu, cơi đê gieo hạt, đắp đê trị thủy, trừ đạo ôn hại lúa và chữa bệnh cứu người; truyền kinh giảng đạo, cứu độ chúng sinh.

Điểm nhấn đặc sắc của lễ hội là nghi lễ rước kiệu dưới nước - hình ảnh kiệu thờ lướt trên mặt sông trong tiếng trống chiêng, thể hiện sâu sắc văn hóa nông nghiệp lúa nước và mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Trong dân gian vẫn lưu truyền câu "Rước kiệu mùng chín tháng Giêng/Kiệu quay sông nước ngả nghiêng đất trời" để nói về lễ hội đền - chùa Phượng Vũ. Ba chiếc kiệu đi đến đâu cũng đều nhận được sự hò reo, ủng hộ của người dân, khiến không khí lễ hội thêm náo nhiệt nhưng không kém phần linh thiêng.

Có tổng cộng 24 trai tráng trong làng phụ trách khênh kiệu, họ đều từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt chưa lập gia đình hay đã có vợ con. Những người được chọn sẽ có 3 ngày để chuẩn bị sức khỏe, tinh thần cho buổi rước có thể kéo dài 7-8 tiếng đồng hồ.

Đoàn kiệu được rước đi vòng quanh làng và trước khi giáng đền, kiệu phải được băng sông, lội ruộng và quay liên tục dưới nước hàng tiếng đồng hồ kể cả khi trời mưa rét tím tái, nước ngập cổ.

Người dân Thọ Lộc lâu nay vẫn truyền miệng về những cỗ kiệu bay không thể lý giải mỗi dịp diễn ra lễ hội. Những chiếc kiệu phi như bay không theo quy luật nào và điều kỳ lạ là ngay cả người khênh kiệu cũng không thể kiểm soát được hướng đi như ý muốn. Đặc biệt, những người rước kiệu đều khẳng định họ hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có chuyện bị chóng mặt hay gặp tai nạn khi rước kiệu.

Năm nay, lễ hội đền - chùa Phượng Vũ do ông Đỗ Đình Nguyên (78 tuổi, áo vàng) được dân làng tín nhiệm chọn làm chủ tế.

Đoàn rước kiệu đi đến đâu, đoàn người lại nô nức theo sau.

Nghi thức rước kiệu thường kết thúc đúng giờ chính Ngọ (12h trưa), sau đó ba kiệu được quy tụ tại đền thánh Từ Đạo Hạnh.

Tuy nhiên, năm nay phải đến 14h đoàn rước mới hạ kiệu, các trai tráng khênh kiệu tạ lễ trước khi về nhà tắm rửa.

Chính sự độc đáo, kỳ thú trong nghi thức rước kiệu cùng nét linh thiêng của lễ hội đền – chùa Phượng Vũ đã thu hút hàng nghìn du khách thập phương tìm về Thọ Lộc, xã Vũ Thư, Hưng Yên dự hội, dù mưa phùn hay gió rét cũng không ngăn được bước chân trẩy hội.