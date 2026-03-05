Lý do nên đặt phòng đôi ở khách sạn dù đi một mình

Trên Reddit, diễn đàn hỏi đáp nổi tiếng tại Mỹ, một người có biệt danh Abdulrahmansal tiết lộ mẹo đặt phòng để nhận được nhiều quyền lợi khi lưu trú. Theo đó, người này luôn chọn "hai người" ở mục "Room" (phòng) dù thường xuyên đi một mình. Cách đặt phòng này giúp cô nhận gấp đôi quyền lợi như phiếu ăn sáng và đồ uống chào mừng được nhiều hơn.

"Ở nhiều khách sạn thuộc hệ thống Accor, cách làm này mang đến sự linh hoạt hơn", cô nói.

Nhiều người đi một mình vẫn ấn vào số "2" ở mục Room, phần tính số người lưu trú. Ảnh: Agoda

Nữ du khách cho rằng đặt phòng đôi giúp tiếp đón bạn bè dễ dàng hơn, đặc biệt tại những khu vực chỉ dành cho khách trả phí. Điều này giúp loại bỏ sự ngượng ngùng khi mời người ngoài khách sạn vào phòng chờ hoặc lên phòng riêng, đồng thời phần nào tránh được các quy định nghiêm ngặt về "khách ở một người" vốn thường được áp dụng tại nhiều chuỗi khách sạn lớn.

Tuy vậy, cô cũng lưu ý không phải khách sạn nào cũng áp dụng được cách này do một số cơ sở lưu trú tính phí khác nhau về số lượng người lưu trú trong phòng. Do đó, khi áp dụng mẹo này khách cần kiểm tra giá phòng cho một người và hai người để so sánh.

Dù vậy, mẹo của cô nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận. Nhiều du khách nói rằng sẽ thử mẹo này cho chuyến du lịch sắp tới. Số khác từng đi một mình cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự, cho biết họ tận hưởng không ít lợi ích khi đặt phòng cho hai người.

Một khách thuê phòng đôi tại Tulum (Mexico) cho biết khi kiểm tra số phòng và biết phòng dành cho hai người, nhân viên khẳng định cô có quyền nhận hai suất ăn. Trong suốt thời gian lưu trú sau đó, cô luôn được phục vụ phần ăn gấp đôi dù đi du lịch một mình.

"Ngày trả phòng, tôi đã tip nhân viên đó rất hậu hĩnh", cô nói.

Một khách khác chia sẻ từng trả 130 USD mỗi đêm cho phòng queen dành cho một người tại Mỹ. Sau đó, người này nâng lên phòng hai người với chi phí chỉ thêm 5 USD mỗi đêm và được hưởng thêm nhiều đặc quyền.

Người này còn mời một bạn trong thị trấn đến dùng bữa tối và bữa sáng tại buffet của khách sạn mà không phải trả tiền trong khi cơ sở này tính phí 18 USD với khách bên ngoài.

"Sau lần đó, tôi nhớ mãi 'bài học hai người'. Buffet khách sạn rất thịnh soạn. Gần như người bạn nào tôi quen trong thị trấn khi đó cũng được tôi mời ăn sáng hoặc dùng canapé và đồ uống buổi tối", người này nói.