Chọn vị trí đẹp xem pháo hoa ở Hà Nội tối 28/4

20h ngày 28/4, chương trình nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc" sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội. Chương trình sẽ có màn trình diễn pháo hoa nổ (tầm cao và tầm thấp) và pháo hoa hỏa thuật với số lượng lớn.

Trong đó, pháo hoa tầm cao 900 quả, pháo hoa tầm thấp 60 giàn, pháo hoa hỏa thuật giàn phun hoa 60 giàn. Pháo hoa dự kiến được bắn nhiều đợt, bắt đầu khoảng 20h10, xen kẽ phần 1 "Âm vang lịch sử", phần 2 "Rực lửa đam mê" và kết thúc khoảng 22h30.

So với đợt pháo hoa cũng tại sân vận động Mỹ Đình cuối tháng 1, khu vực bắn đợt này rộng hơn vì điểm bắn được bố trí cả ở sân vận động và đường đua F1. Trong đó, pháo hoa hỏa thuật được bố trí trên mái khán đài B, pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp được bố trí tại khu vực đường đua F1. Người dân và du khách có thể tham khảo các vị trí đẹp dưới đây.

Điểm bắn pháo hoa trên mái khán đài B sân vận động Mỹ Đình dịp 23/1. Ảnh: Sun Group

Vị trí cao

Các tòa chung cư, khách sạn và văn phòng hướng về sân vận động Mỹ Đình và đường đua F1 đều có thể quan sát pháo hoa, trong đó có một số vị trí đẹp như:

- Chung cư The Emerald, MHDI CT5-CT6 (đều ở phố Đình Thôn), hai tòa MHDI (ngã tư Lê Đức Thọ - Trần Hữu Dực), tòa Sudico (phố Mễ Trì), chung cư 789 (phố Mỹ Đình 2), các căn tầng cao của tòa The Manor (phố Mễ Trì), tòa Mỹ Đình - Sông Đà (phố Trần Văn Lai), chung cư Vinhome Skylake (đường Phạm Hùng), chung cư Golden Palace (phố Mễ Trì), chung cư The Matrix One (phố Lê Quang Đạo), Mỹ Đình Pearl, Pearl Tower (phố Châu Văn Liêm), tòa Florence và Iris Garden (đều ở phố Trần Hữu Dực)...

- Các phòng khách sạn trên cao hướng về sân vận động như Sheraton Hanoi West (đường Lê Đức Thọ), Keangnam Landmark 72 (đường Phạm Hùng) có thể ngắm pháo hoa đẹp nhưng khó chụp ảnh vì vướng kính màu.

- Các tòa nhà văn phòng như Viettel, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Agribank, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Vị trí thấp

- Quanh quảng trường Mỹ Đình đều quan sát được pháo hoa, gồm các tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, các đường nhánh bên hông Cung Thể thao Dưới nước.

- Các tuyến phố sau sân vận động như Nguyễn Văn Giáp, Đỗ Xuân Hợp, Phúc Diễn xem được pháo hoa nhưng không đẹp bằng từ phía trước.

- Hồ câu F1 Phú Đô hay hồ điều hoa Phú Đô phía sau sân vận động Mỹ Đình cũng là các vị trí xem pháo hoa đẹp, đồng thời thuận tiện cho việc chụp ảnh nhờ phản chiếu từ mặt nước.

- Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy bên cạnh Cung Thiếu Nhi Hà Nội là điểm quan sát từ xa đẹp, không bị vướng tầm nhìn. Đây là không gian công cộng, đã được sửa sang thành vườn hoa.

Vị trí quan sát pháo hoa từ phía sau sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Vinh Dav

Các lưu ý khi chọn chỗ xem pháo hoa

Góc ngắm pháo hoa đẹp nhất không phải càng gần càng tốt, mà phụ thuộc vào độ cao, khoảng cách và bối cảnh. Các vị trí quá cao so với tầm bắn cũng sẽ không đẹp vì không thấy hết hình dáng của mỗi quả pháo hoặc chỉ thấy khói. Vị trí lý tưởng nhất là ngang tầm bắn.

Với pháo hoa nghệ thuật, người quan sát sẽ phải nhìn trọn hình dạng bông pháo, ít bị che khuất bởi khói, có chiều sâu, nhiều tầng. Với người quay phim và chụp ảnh, lý tưởng nhất là các góc có thể nhìn được từ gốc (từ súng bắn lên) hoặc phản chiếu trên mặt nước.

Vì lý do an ninh, đoạn đường sát sân vận động sẽ bị hạn chế di chuyển. Muốn có vị trí đẹp, mọi người cần đến sớm, tìm chỗ gửi xe và chọn địa điểm phù hợp vì nhiều khả năng sẽ đông.

Từ chiều 28/4, dự báo Hà Nội có mưa khi rãnh áp thấp bị nén bởi một đợt không khí lạnh yếu và tác động của gió đông nam ẩm. Vì thế, người dân cần lưu ý thời tiết, đặc biệt hướng gió trước thời điểm bắn để không bị khói che tầm nhìn.

Hoạt động bắn pháo hoa tại Hà Nội ngày 28/4 được tổ chức chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây cũng là dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.