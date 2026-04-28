Cách di chuyển tới các điểm du lịch Hà Nội dịp 30/4-1/5

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đối với Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình, cấm xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe lực lượng vũ trang) hoạt động trên phố Hoàng Hoa Thám (chiều từ Mai Xuân Thưởng đến Ngọc Hà) và trên phố Ngọc Hà (chiều từ Hoàng Hoa Thám đi Lê Hồng Phong). Các phương tiện này được phân luồng đi theo hướng: Mai Xuân Thưởng - Hoàng Hoa Thám - Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Độc Lập - Chu Văn An - Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Hoàng Hoa Thám.

Lăng Bác là điểm tham quan thu hút rất đông du khách vào cuối tuần và các dịp lễ lớn. Ảnh: Lộc Liên.

Trên phố Lê Hồng Phong, các xe ô tô trên 16 chỗ cũng bị cấm quay đầu tại nút giao Ngọc Hà - Lê Hồng Phong. Riêng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trên 29 chỗ (không tính tài xế), nếu muốn đưa đón khách vào Lăng Bác khung giờ cao điểm cần liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông để được chấp thuận bằng văn bản.

Thành phố Hà Nội đã bố trí 8 vị trí đỗ xe phục vụ du khách và người dân vào thăm Lăng Bác bao gồm: Khuôn viên bảo tàng Hồ Chí Minh; công viên Bách Thảo; dốc Ngọc Hà; Hoàng thành Thăng Long; đường Yên Phụ - Nghi Tàm; sân vận động Quần Ngựa; đường Văn Cao; khu đất vườn ươm tại dốc Lapho. Thông tin các bãi đỗ này sẽ được cung cấp cho các đoàn khách đã đăng ký trước với Bộ Tư lệnh Lăng để chủ động lộ trình di chuyển.

Đặc biệt, từ nay đến hết 27/4 và dịp lễ 30/4-1/5, toàn bộ hệ thống xe buýt có trợ giá (bao gồm cả xe buýt điện VinBus) và 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội sẽ phục vụ người dân miễn phí.

Xe buýt sẽ hoạt động từ 4h30 đến 22h30 mỗi ngày với tổng số từ 17.300 đến 17.600 lượt xe, tần suất linh hoạt 5-30 phút/lượt. Hai tuyến tàu điện cũng duy trì vận hành từ 5h30-22h với tần suất 10 phút một lượt.

Theo khuyến cáo, người dân và du khách có thể sử dụng tàu điện metro để di chuyển nhanh chóng giữa Nhổn, Cầu Giấy, Hà Đông, sau đó chuyển tuyến sang xe buýt đi vào trung tâm là phương án tối ưu nhất để đến các điểm du lịch mà không phải bận tâm về chi phí và kẹt xe.

Trong đợt cao điểm từ nay đến 3/5, để hạn chế ùn tắc ra vào Thủ đô, Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn phương án phân luồng cụ thể theo các hướng:

Đối với phía Nam, các xe từ trung tâm đi Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa... có thể đi thẳng ra nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ, hoặc đi theo tuyến QL1 cũ qua Giải Phóng - Ngọc Hồi để vào cao tốc tại nút giao Vạn Điểm, Đại Xuyên. Ngoài ra, tài xế có thể đi QL6 rẽ sang đường 21B, QL38 hoặc đường Phùng Hưng ra trục phía Nam để vào cao tốc.

Với chiều về Thủ đô (giảm tải cao tốc Pháp Vân), các phương tiện hướng về Hà Nội nên rẽ tại các nút giao Liêm Tuyền, Vực Vòng, Vạn Điểm, Thường Tín để di chuyển theo QL21B, QL38, đường tỉnh 427, hoặc đi qua cầu Yên Lệnh ra Vành đai 3. Riêng xe từ đường Ngọc Hồi có nhu cầu ra cao tốc có thể đi vào ngõ 15 Ngọc Hồi để tiếp cận nhánh nối.

Phía Đông Bắc và Phía Đông, xe đi Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng... có thể di chuyển qua Vành đai 3, cầu Nhật Tân, cầu Chương Dương để kết nối cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Hà Nội - Thái Nguyên. Hoặc có thể đi đường Cổ Linh, cầu Thanh Trì, QL5 cũ, đường tỉnh 379.

Còn với phía Bắc và Tây Bắc, xe đi Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên... lưu thông qua cầu Thăng Long, QL3 để vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai, hoặc đi hướng QL32. Một hướng khác là đi qua Đại lộ Thăng Long ra cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, hoặc tuyến QL6 đi Phú Thọ.

Cơ quan chức năng lưu ý đặc biệt, các tài xế cần tuân thủ nghiêm quy định cấm xe tải trên 10 tấn lưu thông qua nút giao Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu và tuyến Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến hướng đi lên đường Vành đai 3 trên cao.