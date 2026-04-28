Thực hư sự cố mất kiểm soát, khách ùa vào Ngọ Môn - Huế như 'ong vỡ tổ'

Chiều 27/4, trao đổi với PV Tiền Phong , ông Lê Công Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - khẳng định, không có chuyện đơn vị để xảy ra mất kiểm soát du khách, người dân vào cổng trong đêm mở màn chương trình “Hoàng cung huyền ảo”, diễn ra tại khu vực Ngọ Môn, Đại Nội Huế tối 25/4.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh lượng lớn du khách ùa chạy vào cổng Ngọ Môn để thưởng thức, trải nghiệm chương trình Hoàng cung huyền ảo. Hình ảnh lan truyền nhanh chóng, kèm theo những nhận định cho rằng việc mở cổng bị mất kiểm soát, dẫn đến tình trạng người dân, du khách ùa chạy vào cổng Ngọ Môn - Đại Nội Huế như “ong vỡ tổ”.

Theo ông Sơn, chương trình mở cửa miễn phí cho người dân, du khách vào Đại Nội qua cổng Ngọ Môn từ 20h. Trong khi đó, trước giờ mở cổng, khu vực sân trước Ngọ Môn đã diễn ra nghi thức lễ đổi gác, thu hút đông người tập trung từ sớm, có nhiều trường hợp đến từ 18h. Điều này khiến lượng du khách bị “nén” tại khu vực cửa vào.

“Khi cổng vừa mở, nhiều người lo ngại không tìm được vị trí xem các chương trình nghệ thuật bên trong Đại Nội nên di chuyển nhanh, tạo hiệu ứng đám đông. Tuy nhiên, lực lượng an ninh vẫn kiểm soát tình hình, đồng thời mở nhiều cửa của Ngọ Môn cùng lúc để phân luồng, nên không xảy ra sự cố đáng tiếc, không ảnh hưởng đến an toàn của người dân và du khách”, ông Sơn cho biết.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng thông tin, đây không phải lần đầu khi đơn vị mở cửa miễn phí, lượng lớn du khách di chuyển nhanh vào bên trong. Tình huống tương tự từng xảy ra trước đó nhưng đều được kiểm soát, không phát sinh mất an toàn.

Hoàng cung huyền ảo là hoạt động điểm nhấn của Lễ hội mùa Hạ Kinh thành tỏa sáng thuộc Festival Huế 2026, nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách trải nghiệm không gian Hoàng cung về đêm bằng công nghệ trình diễn ánh sáng kết hợp tái hiện nghi lễ cung đình triều Nguyễn. Trong đêm mở màn đã có khoảng 1.000 người dân, du khách dự khán, trải nghiệm chương trình.

Chương trình mở màn bằng nghi thức đổi gác tại Ngọ Môn, tái hiện hoạt động đổi ca của lính gác triều Nguyễn với đội hình, trang phục và hiệu lệnh theo phong cách cung đình, kết hợp âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu.

Du khách tiếp đó bước vào hành trình ánh sáng với hệ thống đuốc và trình diễn 3D mapping tại cầu Trung Đạo, tạo hiệu ứng dòng nước, rồng bay chuyển động trong không gian Đại Nội. Tại khu vực điện Thái Hòa, nghi lễ thiết triều được sân khấu hóa với sự tham gia của diễn viên trong vai vua, quan lại, binh lính, tái hiện không khí triều chính xưa.

Bên cạnh đó, chương trình còn tái hiện lễ xuất quân - thao diễn binh lính thời Nguyễn với các màn biểu diễn đội hình, võ thuật, hiệu ứng lửa và âm thanh, khắc họa không khí quân sự trong hoàng cung. Nhiều hoạt động tương tác được bố trí song song như trò chơi cung đình, trình diễn áo dài, trải nghiệm thực tế ảo, không gian trưng bày Đế đô Khảo cổ ký, triển lãm phong lan, cây cảnh tại Phủ Nội Vụ, vườn Thiệu Phương, vườn Cơ Hạ.

Không gian phiên chợ hoàng cung cũng được tổ chức với các vật phẩm, đặc sản mang đậm sắc thái Huế xưa, cùng khu ẩm thực miền Kinh đô xưa mở cửa phục vụ du khách từ 18h30 mỗi ngày.

Ngay trong đêm đầu tiên, hơn 1.000 nghìn người đã vào Hoàng cung để thưởng thức chuỗi trình diễn ánh sáng, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa được dàn dựng công phu, tái hiện không gian cung đình triều Nguyễn về đêm. Chương trình kéo dài đến tối 28/4.