Loại thịt giàu sắt hơn thịt gà, ngon hơn thịt cừu, nấu món này hài hoà đủ vị, ăn một lần là nhớ mãi

Thịt bò là loại thịt giàu protein chất lượng cao, sắt, kẽm và vitamin B12, rất tốt cho quá trình tạo máu và duy trì năng lượng cho cơ thể.

Trong 100g loại thịt này có khoảng 26g protein và lượng sắt cao hơn nhiều so với thịt heo hoặc thịt gà. Các món ăn từ thịt bò luôn hấp dẫn và giàu dinh dưỡng. Dân Việt giới thiệu cách nấu lẩu bò nhúng ớt có hương vị đậm đà, hòa quyện đủ vị chua cay đắng ngọt.

Nước lẩu đỏ au từ cà chua và ớt, thêm vị ngọt từ nước dừa cùng thịt bò mềm ngọt tạo nên món ăn vừa kích thích vị giác vừa ấm bụng trong những bữa ăn quây quần.

Nguyên liệu nấu lẩu bò nhúng ớt

- Cà chua chín

- Ớt chuông đỏ

- Ớt hiểm (tùy khẩu vị)

- Tỏi

- Sả

- Nước dừa tươi

- Thịt bò thái mỏng

- Rau tần ô

- Lá khổ qua

- Khổ qua xắt mỏng

- Rau muống

- Nước mắm

- Muối

- Đường

- Hạt nêm

- Sa tế (tùy thích)

Cách nấu lẩu bò nhúng ớt

* Xay nước cốt lẩu

Cho cà chua, ớt chuông đỏ, ớt hiểm và tỏi vào máy xay, xay nhuyễn để tạo hỗn hợp nước đỏ.

* Xào nền lẩu

Phi thơm tỏi và sả với một ít dầu ăn. Sau đó cho hỗn hợp cà chua – ớt đã xay vào xào khoảng 3 – 5 phút cho dậy mùi và lên màu đẹp.

* Nấu nước lẩu

- Thêm nước dừa tươi vào nồi.

- Nêm nước mắm, muối, đường và hạt nêm cho vừa khẩu vị.

- Đun sôi khoảng 10 – 15 phút để các nguyên liệu hòa quyện.

* Hoàn thành

- Có thể cho thêm sa tế để tăng hương vị cay nồng.

- Loại thịt này nên ướp trước với dầu hào, nước mắm, tiêu, hạt nêm và dầu tỏi phi để khi nhúng sẽ đậm đà hơn.

- Khi ăn, nhúng bò và rau vào nồi lẩu đang sôi rồi thưởng thức ngay khi còn nóng.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đan Vy thực hiện.