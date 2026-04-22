Loại thịt ít chất béo hơn thịt heo, rẻ hơn thịt bò, giàu dinh dưỡng làm món này vừa thanh mát vừa đủ chất

Thịt gà là loại thịt này chứa nguồn đạm dễ tiêu, ít chất béo hơn so với thịt heo và có hàm lượng cholesterol thấp hơn nhiều phần thịt bò, trong khi vẫn cung cấp đầy đủ protein, vitamin nhóm B và khoáng chất cần thiết.

Từ loại thịt này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon hấp dẫn trong đó có món miến gà trộn. Món ăn này vừa thanh nhẹ vừa đủ chất, thích hợp cho cả bữa chính lẫn đổi vị ngày nóng.

Điểm đặc biệt của công thức này nằm ở bí quyết luộc gà chỉ 5 phút nhưng thịt vẫn mềm, ngọt và không bị khô, kết hợp cùng nước sốt đậm đà giúp sợi miến thấm vị “bao dính”. Dân Việt giới thiệu công thức làm món miến gà trộn như sau:

Nguyên liệu làm miến gà trộn:

- Gà (nguyên con hoặc nửa con)

- 1 muỗng cà phê hạt nêm

- 1/2 muỗng cà phê bột nghệ

- Gừng, hành tím, hành lá

- Trứng non, nấm rơm, củ cải trắng

- Miến dong

- Giá đỗ

- Rau quế, hành ngò

- Tỏi băm, dầu ăn

Nước sốt trộn (tính theo vá múc canh):

- 2 vá xì dầu

- 1 vá dầu hào

- 1 vá tương ớt

- 1 vá đường

- 3 vá nước luộc gà

Cách làm miến gà trộn:

- Cho gà vào nồi áp suất cùng hạt nêm, nghệ, gừng, hành tím, hành lá và nước. Nấu trong 5 phút, sau đó để xả van tự nhiên. Nếu không có nồi áp suất, có thể luộc trên bếp nhưng thời gian sẽ lâu hơn.

- Vớt gà ra, cho trứng non, nấm rơm và củ cải trắng vào nồi nước luộc, đun sôi lại đến khi chín. Nêm nếm lại với muối và hạt nêm cho vừa ăn.

- Phi thơm tỏi với dầu ăn, vớt phần tỏi vàng ra chén. Giữ lại một ít dầu trong chảo để làm nước sốt.

- Cho xì dầu, dầu hào, tương ớt, đường và nước luộc gà vào chảo dầu tỏi, đun sôi nhẹ rồi tắt bếp. Nước sốt sánh nhẹ, đậm vị là đạt.

- Miến dong rửa sạch, ngâm khoảng 5 phút cho mềm rồi luộc chín, để ráo.

- Cho miến vào tô, trộn với dầu tỏi để sợi miến không dính và thêm độ thơm. Xếp thịt gà đã lọc xương, trứng non, giá trụng, rau quế, hành ngò lên trên. Cuối cùng chan nước sốt đậm đà, trộn đều trước khi thưởng thức.

Ngoài miến trộn, bạn có thể làm món miến nước: cho miến vào tô, cho gà đã lọc xương, trứng non và nước luộc gà hầm thêm rau củ vào, thêm chút tiêu, ớt nữa. Nước luộc gà ngon ngọt lắm nên ăn kiểu này cũng rất ngon

- Miến gà trộn hấp dẫn bởi sợi miến dai mềm, thấm đều nước sốt đậm vị. Thịt gà ngọt tự nhiên, không khô, kết hợp cùng trứng non béo bùi và rau thơm tạo nên hương vị hấp dẫn khó quên.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện