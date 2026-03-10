Loại thịt chứa protein cao gấp 2 trứng gà, gấp 7 sữa, giúp khoẻ xương, tốt tim, nấu món này hấp dẫn đưa cơm

Thịt tôm là loại thịt này là một trong những thực phẩm giàu protein tự nhiên. Trung bình 100g tôm có thể cung cấp khoảng 20–24g protein, cao hơn đáng kể so với nhiều thực phẩm quen thuộc.

Trong khi đó, trứng gà chỉ chứa khoảng 12–13g protein/100g, còn sữa tươi chỉ khoảng 3–3,5g protein/100g.

Nhờ hàm lượng protein cao nhưng lại ít chất béo, loại thịt này được xem là nguồn thực phẩm lý tưởng giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ phát triển cơ bắp và phù hợp với chế độ ăn lành mạnh.

Ngoài ra, loại thịt này còn chứa nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, phốt pho, kẽm và selen, giúp tăng cường sức khỏe xương và hệ miễn dịch. Đặc biệt, tôm cũng giàu vitamin B12 và omega-3, có lợi cho hệ thần kinh và tim mạch.

Từ tôm, có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon bổ dưỡng, trong đó có món tôm rim tóp mỡ. Với vị ngọt tự nhiên của tôm hòa quyện cùng tóp mỡ giòn béo và lớp nước sốt sánh đậm đà, món ăn này không chỉ hấp dẫn mà còn rất dễ chế biến.

Dân Việt giới thiệu cách làm món tôm rim tóp mỡ như sau:

Nguyên liệu làm tôm rim tóp mỡ:

- Tôm tươi

- Tóp mỡ

- Hành tỏi băm

- Gia vị: hạt nêm, dầu hào, nước mắm, đường, tương ớt

- Hành lá, tiêu

Cách làm tôm rim tóp mỡ:

- Tôm lột vỏ, rút chỉ lưng rồi rửa sạch và để ráo. Ướp tôm với hành tỏi băm, hạt nêm, dầu hào và nước mắm trong khoảng 15 phút để tôm thấm gia vị.

- Bắc chảo lên bếp, phi thơm tỏi băm. Cho tôm đã ướp vào xào đến khi tôm săn lại và chuyển màu đỏ đẹp.

- Cho thêm đường, một ít tương ớt và một chút nước lọc vào chảo. Rim tôm với lửa vừa cho đến khi nước sốt bắt đầu sệt lại.

- Cho tóp mỡ vào rim cùng khoảng 5 phút để tóp mỡ thấm gia vị và tôm áo đều lớp sốt.

- Nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp. Rắc thêm tiêu và hành lá lên trên để món ăn dậy mùi thơm.

Tôm rim tóp mỡ là món ăn dễ làm, nguyên liệu quen thuộc nhưng hương vị lại vô cùng hấp dẫn. Vị ngọt của tôm, béo giòn của tóp mỡ cùng nước sốt đậm đà khiến món ăn trở thành lựa chọn lý tưởng cho bữa cơm gia đình, đặc biệt khi ăn cùng cơm nóng.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.