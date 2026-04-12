Loại thịt đắt hơn thịt heo, bổ dưỡng hơn thịt gà, giàu chất sắt, siêu protein, làm món này mềm ngọt dễ ăn

Thịt bò là loại thịt này có chứa hàm lượng sắt cao hơn thịt gà, chứa hàm lượng protein cao hơn so với thịt heo.

Đặc biệt, loại thịt này cung cấp nhiều axit amin thiết yếu như eucine, isoleucine và valine, rất quan trọng cho việc xây dựng và phục hồi cơ bắp.

Loại thịt này có thể chế biến bằng nhiều cách khác nhau như: nướng, bít tết, hấp, xào... Các món ăn từ thịt bò không chỉ ngon, thịt bò còn rất giàu giá trị dinh dưỡng. Nếu bạn đang tìm một món vừa dễ làm, vừa lạ miệng để đổi gió cho bữa cơm gia đình thì món thịt bò nhúng giấm chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua.

Nước dùng chua thanh, ngọt dịu từ dứa và nước dừa, thịt bò nhúng tới đâu mềm ngọt tới đó, ăn kèm bún và rau sống là “hết sạch nồi” lúc nào không hay. Dân Việt giới thiệu cách làm thịt bò nhúng giấm:

Nguyên liệu làm thịt bò nhúng giấm:

Phần nước dùng:

- Dứa: 2/3 quả (chia làm 2 phần)

- Sả: 7 nhánh đập dập

- Hành tây: 1 củ

- Hành tím: 5 củ lớn (cắt lát mỏng)

- Nước dừa tươi: 1 quả

- Nước lọc

- Gia vị: nước mắm, giấm (giấm táo càng thơm), muối, đường

Phần mắm nêm:

- Ớt, tỏi, dứa, đường (xay nhuyễn)

- Mắm nêm, ớt xiêm xanh

Ăn kèm:

- Thịt bò thái mỏng

- Bún tươi

- Rau sống, dưa leo, chuối chát, dứa

- Bánh tráng mè

Cách làm thịt bò nhúng giấm:

- Đầu tiên, làm nóng nồi với một ít dầu ăn, cho sả và hành tím vào phi thơm. Tiếp đó, cho một phần dứa vào đảo nhẹ để dậy mùi.

- Thêm nước lọc và nước dừa tươi vào, đun sôi rồi hạ lửa liu riu khoảng 5 phút để các nguyên liệu tiết vị ngọt. Sau đó, vớt bỏ phần cái để nước dùng được trong.

- Tiếp tục cho hành tây, hành tím, sả cắt nhỏ và phần dứa còn lại vào nồi (giúp món ăn đẹp mắt và thơm hơn). Nêm nếm với 1/2 vá nước mắm, 1 muỗng canh muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 vá giấm táo

- Nước dùng đạt chuẩn sẽ có vị chua thanh, ngọt dịu, thơm nhẹ mùi sả và dứa.

Cách làm thịt bò nhúng giấm: Món ăn thơm non

*Pha mắm nêm: Xay nhuyễn ớt, tỏi, dứa và đường, sau đó cho mắm nêm vào, nêm lại cho vừa ăn. Có thể thêm ớt xiêm xanh để tăng vị cay nồng, giúp món ăn thêm hấp dẫn.

- Khi ăn, nhúng từng lát bò mỏng vào nồi nước đang sôi. Thịt vừa chín tới sẽ mềm, ngọt và không bị dai. Cuốn cùng bánh tráng mè, rau sống, dưa leo, chuối chát, dứa, chấm mắm nêm đậm đà tạo nên hương vị khó cưỡng.

Cách làm thịt bò nhúng giấm: Nước chấm đậm đà

Đặc biệt, khi chế biến theo kiểu nhúng giấm, thịt bò không bị nấu quá lâu nên vẫn giữ được độ mềm và dưỡng chất, đồng thời hạn chế dầu mỡ, phù hợp với xu hướng ăn uống lành mạnh.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện.