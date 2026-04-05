Đừng luộc hay nướng, đem thịt gà hấp với nguyên liệu này đảm bảo ngọt thịt, thơm ngon hấp dẫn

Nếu đã quen với gà luộc, gà hấp hành hay hấp mắm nhĩ, bạn có thể thử ngay món thịt gà hấp mía – một biến tấu đơn giản nhưng mang lại hương vị rất riêng.

Thịt gà mềm, mọng nước, quyện vị ngọt tự nhiên từ mía, thoang thoảng hương lá dứa, tạo nên món ăn vừa dân dã vừa hấp dẫn, phù hợp cho những bữa cơm gia đình.

Điểm đặc biệt của gà hấp mía nằm ở cách tận dụng vị ngọt thanh từ mía thay cho nước hay gia vị đậm. Khi hấp, hơi nước từ mía thấm vào từng thớ thịt, giúp gà mềm hơn và có vị ngọt rất tự nhiên, không ngấy.

Lá dứa góp phần tạo mùi thơm nhẹ, khiến món ăn càng hấp dẫn. Khi chế biến theo cách hấp, đặc biệt là hấp với mía, món ăn giữ được tối đa dưỡng chất, hạn chế dầu mỡ, tốt cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Dân Việt giới thiệu công thức làm món gà hấp mía như sau:

Nguyên liệu cho món gà hấp mía

- Gà ta (khoảng 1 – 1,5kg)

- Mía chẻ đôi

- Lá dứa (lá nếp)

- Hành tím băm

- Hạt nêm, tiêu, nghệ, dầu ăn

- Nếp để nấu xôi ăn kèm

Gà sau khi ướp gia vị

Cách làm gà hấp mía:

- Trước hết, gà làm sạch, để ráo rồi ướp cùng hành tím, hạt nêm, tiêu, nghệ và một ít dầu ăn. Ướp khoảng 20–30 phút để gia vị thấm đều.

- Mía chẻ đôi, xếp xuống đáy nồi hoặc đĩa hấp. Đặt gà lên trên, thêm vài lá dứa để tạo hương thơm. Hấp trong khoảng 30–45 phút tùy kích thước gà. Khi chín, thịt gà mềm, giữ được độ ngọt tự nhiên, không bị khô.

Hấp gà

- Trong lúc đó, bạn có thể chuẩn bị thêm một xửng xôi nóng dẻo để ăn kèm – sự kết hợp hoàn hảo giúp món ăn thêm tròn vị.

Hấp cùng xôi

Một món ăn không cầu kỳ, nguyên liệu dễ tìm nhưng lại mang đến trải nghiệm mới mẻ cho bữa cơm gia đình. Cuối tuần này, thử ngay gà hấp mía ăn kèm xôi để đổi vị cho gia đình.

Chúc các bạn thành công khi chế biến thịt gà theo cách này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuý Diễm thực hiện.