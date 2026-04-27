Quán phở Hà Nội 'gây sốt' với du khách sau bữa ăn của Tổng thống Hàn Quốc

Những ngày gần đây, một quán phở trên phố Đinh Liệt (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức, check-in, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân Kim Hae Kyung dùng bữa tối tại đây ngày 23/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 21–24/4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Theo chủ quán Thiều Văn Mùi, lượng khách tăng đáng kể sau sự kiện Tổng thống Hàn Quốc ghé thăm; thực khách thường hỏi kỹ về vị trí ngồi, món ăn và thực đơn hôm đó, thậm chí gọi lại đúng các món đã phục vụ.

Tấm bảng với dòng chữ ‘Tổng thống Hàn Quốc đã ăn ở đây’ thu hút sự chú ý của thực khách; nhiều người tranh thủ check-in tại vị trí ông từng ngồi, trong khi không ít du khách Hàn Quốc đi ngang qua cũng dừng lại, tò mò vào trải nghiệm.

Hai bức ảnh chụp cùng Tổng thống Hàn Quốc được treo trang trọng trong không gian quán, trở thành điểm nhấn thu hút ánh nhìn.

Chia sẻ sau hai ngày kể từ bữa tối đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân, anh Mùi cho biết vẫn còn xúc động và vinh dự. Anh nói niềm vui không chỉ dừng lại ở bản thân mà còn lan tỏa tới gia đình, bạn bè và khách hàng, khi nhiều người gửi lời chúc mừng.

Một số du khách Hàn Quốc cũng bày tỏ sự quan tâm khi quán được nhắc tới trên truyền thông quê nhà.

Phở ở quán có giá 55.000 đồng/bát, mức phổ biến ở Hà Nội.

Chia sẻ về bữa tối đặc biệt, anh Mùi cho biết quán đã linh hoạt điều chỉnh một số chi tiết nhỏ, như việc để riêng rau mùi nhằm phù hợp khẩu vị thực khách Hàn Quốc. Theo ghi nhận, đoàn đã thưởng thức hết các món được phục vụ. Sau bữa ăn, chủ quán có dịp trao đổi ngắn và nhận được lời khen ‘rất ngon’ từ Tổng thống cùng các thành viên trong đoàn.

Anh Vũ Thuấn (Phú Xuyên, Hà Nội) chia sẻ, gia đình anh đã tranh thủ kỳ nghỉ lễ để di chuyển lên trung tâm Hà Nội, ghé quán phở trên phố Đinh Liệt nhằm trải nghiệm không gian ăn uống đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Không chỉ thu hút thực khách trong nước, quán còn đón nhiều du khách quốc tế đến trải nghiệm. Họ tìm đến để thưởng thức món phở truyền thống, đồng thời trải nghiệm địa điểm ẩm thực đang được nhiều người quan tâm và nhắc tới trên các nền tảng mạng xã hội.