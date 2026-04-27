“Thuốc bổ tự nhiên” cực sẵn ở Việt Nam, chế biến đủ món ngon bổ thận, giúp cơ thể nhẹ nhàng dịp nghỉ lễ cho người sau tuổi 40

Vì sao hoa chuối tốt cho sức khỏe?

Hoa chuối không chỉ là thực phẩm dễ tìm trong đời sống hằng ngày mà còn là thuốc bổ tự nhiên tuyệt vời cho sức khỏe.

Sau tuổi 40, cơ thể cần bổ sung các chất dinh dưỡng hợp lý để duy trì sức khỏe, đặc biệt là khi dễ tăng cân và tiêu hóa chậm. Hoa chuối chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ quá trình giảm cân.

Lựa chọn hoa chuối làm món ăn rất phù hợp cho người sau tuổi 40 vì loại thực phẩm này giàu chất xơ, giúp giảm táo bón, tốt cho tiêu hóa; đồng thời chứa nhiều sắt, hỗ trợ bổ máu và giảm mệt mỏi.

Hoa chuối là nguyên liệu để chế biến nhiều món ngon có sẵn ở nước ta cực nhiều.

Theo nhiều nghiên cứu, hoa chuối chứa ít calo, giàu protein và chất xơ. Điều này giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn và duy trì cảm giác no lâu, phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh.

Hàm lượng kali, canxi cùng các vitamin A, C, E và nhiều khoáng chất giúp hỗ trợ xương khớp, tăng cường sức khỏe tổng thể. Các dưỡng chất trong hoa chuối cũng góp phần hỗ trợ chức năng thận và hệ tiết niệu.

Đặc biệt, hoa chuối có tính mát, giúp cơ thể "hạ nhiệt", giảm cảm giác nặng bụng khi ăn nhiều đạm trong dịp lễ.

Món ngon chế biến từ hoa chuối nên làm trong ngày nghỉ lễ

Nộm hoa chuối giòn mát, dễ ăn

Nguyên liệu:

+ 1 bắp hoa chuối

+ 1 củ cà rốt

+ Lạc rang, tỏi, ớt, rau mùi, chanh

+ Gia vị thông dụng: bột canh, đường, giấm ăn....

Cách làm:

Bước 1: Hoa chuối rửa sạch, bóc phần bẹ già để riêng để trang trí. Phần lõi thái mỏng theo chiều ngang rồi ngâm vào chậu nước có pha chút chanh và muối để giảm nhựa, bớt bị đen.

Ngâm hoa chuối với muối và chanh sẽ không bị thâm, ăn giòn hơn

Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ, bào thành sợi mỏng và dài. Rau mùi rửa sạch, để ráo rồi thái nhỏ. Tỏi, ớt đem băm nhỏ.

Bước 2: Cho hoa chuối đã rửa sạch, để ráo nước và cà rốt vào bát, thêm nước cốt chanh vào trộn đều. Nêm đường, muối, nước mắm, giấm ăn vừa khẩu vị.

Hoa chuối sau khi trộn nên để tầm 10 - 15 phút cho ngấm gia vị.

Trộn xong thì cho tỏi đã băm nhỏ vào, đợi hoa chuối ngấm gia vị khoảng 10 - 15 phút, sau đó thêm các loại rau mùi. Khi ăn, bày ra đĩa. Dùng phần vỏ già của hoa chuối để trang trí, rắc lạc rang giã thô lên trên để không bị ỉu.

Món lươn xào hoa chuối

Cách chế biến này tạo sức hấp dẫn không thể chối từ khi thịt lươn thơm ngon kết hợp cùng hoa chuối giòn giòn.

Nguyên liệu làm lươn xào hoa chuối:

+ 500gr lươn đồng

+ 1 bắp hoa chuối

+ 1 củ tỏi

+ Hành, chanh tươi

+ Hành lá, rau răm, lá lốt, ớt

+ Mắm, muối, hạt tiêu, giấm...

Cách làm lươn xào hoa chuối:

Bước 1: Lươn mua về để nguyên trong túi cho muối vào để làm sạch lươn. Sau đó bạn làm sạch lươn tiếp bằng giấm, cắt khúc ngắn vừa ăn, để ráo nước. Tiếp đó, cho ít mắm, hạt nêm, tiêu vào để ướp lươn khoảng 15 phút.

Hoa chuối thái mỏng, thả vào chậu nước có pha chanh và muối để không bị thâm. Tỏi, hành băm nhỏ. Rau thơm thái nhỏ.

Bước 2: Cho dầu vào chảo phi thơm hành tỏi băm, đổ lươn vào xào cho săn lại.

Khi lươn chín vàng, cho hoa chuối vào xào cùng, thêm ớt để khử mùi tanh.

Khi tất cả các nguyên liệu trong chảo đều đã chín, nêm lại gia vị vừa miệng rồi cho hành lá, rau răm vào đảo cùng, rắc hạt tiêu rồi tắt bếp.