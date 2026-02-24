72 con hổ chết tại khu du lịch Thái Lan

Giới chức Thái Lan đang khẩn trương kiểm soát một đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng khiến ít nhất 72 con hổ nuôi nhốt tại các công viên động vật hoang dã ở tỉnh Chiang Mai chết.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy các cá thể nhiễm feline parvovirus hay bệnh giảm bạch cầu ở mèo (feline panleukopenia), Bangkok Post đưa tin.

Cá thể hổ trước khi dịch bệnh bùng phát tại vườn thú Tiger Kingdom. Ảnh: The Guardian.

Phần lớn số hổ chết được ghi nhận tại hai công viên tư nhân là Tiger Kingdom Mae Taeng và Tiger Kingdom Mae Rim - những địa điểm cho phép du khách tiếp xúc gần với hổ. Theo báo cáo của Văn phòng Khu bảo tồn khu vực, từ ngày 8 đến 19/2, 51 con hổ chết tại Mae Taeng và 21 con tại Mae Rim.

Cơ quan thú y tỉnh Chiang Mai cho biết kết quả khám nghiệm xác chết cho thấy sự hiện diện của virus parvo. Ngoài ra, các mẫu xét nghiệm còn phát hiện virus gây bệnh Care (canine distemper virus - CDV) và vi khuẩn Mycoplasma. Không phát hiện dấu vết của virus cúm A - tác nhân gây cúm gia cầm.

Feline parvovirus là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh và thường gây tử vong, tấn công mạnh hệ tiêu hóa và miễn dịch. Bệnh gây nôn mửa, tiêu chảy ra máu, sốt cao, mệt mỏi và bỏ ăn.

Trong khi đó, virus Care lây qua tiếp xúc gần, ảnh hưởng đến phổi, dạ dày và đôi khi cả não, có thể gây tử vong ở các loài mèo lớn. Vi khuẩn Mycoplasma gây nhiễm trùng đường hô hấp, làm trầm trọng thêm tình trạng viêm phổi và suy hô hấp, đặc biệt ở những cá thể có hệ miễn dịch suy yếu.

Tổng cục trưởng Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan Somchuan Ratanamungklanon, cho biết việc điều trị hổ phức tạp hơn nhiều so với chó mèo nuôi trong nhà.

"Chó mèo sống gần con người nên khi có triệu chứng có thể phát hiện và điều trị kịp thời. Hổ thì không như vậy", ông nói và cho biết khi nhận ra dấu hiệu bất thường, bệnh có thể đã tiến triển nặng.

Cơ quan này cũng nhận định tình trạng giao phối cận huyết trong quần thể hổ nuôi nhốt có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến chúng dễ nhiễm bệnh và làm dịch lây lan nhanh hơn.

Bác sĩ thú y Wisit Arsaithamkul, người tham gia xử lý vụ việc, cho biết các ca tử vong đầu tiên được khám nghiệm trong vòng 1-2 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng nhưng không phát hiện tổn thương nghiêm trọng. Khi đó, các khả năng được đặt ra gồm nhiễm virus, vi khuẩn hoặc ngộ độc.

Tuy nhiên, việc hổ tại hai địa điểm cùng xuất hiện triệu chứng giống nhau khiến nguồn thức ăn trở thành yếu tố bị nghi ngờ. Theo ông, trong số hơn 200 con hổ cùng sử dụng nguồn thức ăn này, gần như đều có biểu hiện bệnh, ngoại trừ 3 cá thể còn đang bú mẹ.

Giới chức đã tạm đóng cửa Tiger Kingdom Mae Rim trong 14 ngày, hạn chế ra vào hai cơ sở, đồng thời triển khai khử trùng chuồng trại và thiết bị. Toàn bộ số hổ còn sống được chuyển tới khu cách ly và chăm sóc tại huyện Mae Taeng để theo dõi chặt chẽ. Nhà chức trách cũng lên kế hoạch tiêm vaccine cho các cá thể khỏe mạnh nhằm ngăn dịch lan rộng.

Khu du lịch Tiger Kingdom trên đường Mae Rim ở Chiang Mai hiện đóng cửa sau vụ hổ chết hàng loạt. Ảnh: Panumate Tanraksa.

Ông Somchuan khẳng định các biện pháp an toàn sinh học và khử trùng nghiêm ngặt đang được áp dụng, đồng thời cho biết virus Care không lây sang người.

Tổ chức bảo vệ động vật PETA châu Á nhận định các cá thể hổ "chết trong đau đớn, giam cầm và sợ hãi", đồng thời kêu gọi du khách tẩy chay các mô hình kinh doanh cho phép tiếp xúc gần với động vật hoang dã.

Thái Lan từng ghi nhận các đợt dịch nghiêm trọng ở hổ nuôi nhốt. Năm 2004, trong đợt bùng phát cúm gia cầm H5N1, ít nhất 147 con hổ tại Sriracha Tiger Zoo (tỉnh Chonburi) chết hoặc bị tiêu hủy để ngăn dịch lây lan. Năm 2024, hàng chục hổ nuôi nhốt tại Việt Nam cũng tử vong sau khi nhiễm H5N1 tại các vườn thú và khu safari tư nhân.