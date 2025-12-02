5 lợi ích của hạt đu đủ mà bạn chưa biết

Đu đủ là loại trái cây nhiệt đới quen thuộc với phần thịt chín màu cam rực rỡ và vị ngọt thanh dịu. Khi ăn hầu hết mọi người đều bỏ đi phần hạt bên trong. Thế nhưng, ít ai biết rằng những hạt nhỏ xíu này lại chứa nguồn dinh dưỡng đáng giá.

Chuyên gia dinh dưỡng Stacey Woodson (MS, RDN, LDN) giải thích: “Trong khi phần thịt đu đủ chứa vitamin A, C, kali, canxi và chất xơ, hạt đu đủ cũng có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe”.

Dưới đây là 5 lợi ích nổi bật nhất của hạt đu đủ mà bạn không nên bỏ qua.

1. Giúp chống ký sinh trùng

Hạt đu đủ có màu đen, vị cay nhẹ và hơi đắng nên nhiều người ngại ăn, dù chúng hoàn toàn ăn được và chứa nhiều hợp chất có lợi. Một trong những lợi ích tiềm năng nhất là khả năng hỗ trợ chống ký sinh trùng đường ruột.

Chuyên gia Jennifer A. Wagner (RDN, LDN) cho biết: “Hạt đu đủ chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học như benzyl isothiocyanate (BiTC) và carpain, được cho là có khả năng tiêu diệt ký sinh trùng trong ruột”.

Một nghiên cứu năm 2018 trên hơn 300 trẻ em ở Kenya cho thấy những bé ăn cháo bổ sung hạt đu đủ có mức giảm rõ rệt ký sinh trùng Ascaris lumbricoides.

Tuy nhiên, Woodson nhấn mạnh: “Bằng chứng hiện tại vẫn còn hạn chế, cần thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn”.

2. Giàu chất chống oxy hóa

Woodson cho biết: “Hạt đu đủ chứa nhiều phenolic và flavonoid, những chất này tăng lên khi quả chín”.

Các chất như quercetin, rutin và kaempferol giúp bảo vệ tế bào, hạn chế tổn thương do các gốc tự do gây ra, yếu tố được xem là liên quan đến bệnh tim và ung thư.

Một tổng quan nghiên cứu năm 2023 ghi nhận đu đủ (bao gồm cả hạt) có đặc tính chống ung thư đáng chú ý.

3. Hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh

Hạt đu đủ còn chứa enzyme tiêu hóa giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa.

Woodson giải thích: “Enzyme papain và chymopapain trong hạt đu đủ hoạt động như những trợ lý tiêu hóa tự nhiên, giúp cơ thể phân giải dưỡng chất hiệu quả hơn và hỗ trợ sự hài hòa của hệ tiêu hóa.”

Các nghiên cứu cho thấy hai loại enzyme này có khả năng phân hủy protein, thậm chí thường được dùng để làm mềm thịt.

Wagner chia sẻ thêm: “Papain giúp phân giải protein, giúp cơ thể dễ tiêu, hấp thu và sử dụng dưỡng chất hơn”.

Nhờ vậy, ăn hạt đu đủ có thể giúp hạn chế các triệu chứng khó chịu sau khi ăn như đau bụng, đầy hơi.

4. Giảm viêm, làm dịu cơ thể từ bên trong

Nhờ chứa nhiều polyphenol và flavonoid, hạt đu đủ có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ cơ thể chống lại các tình trạng sưng, nóng, đỏ trong mô.

Wagner cho biết: “Polyphenol và flavonoid trong hạt đu đủ giúp làm dịu tình trạng viêm và kích ứng bên trong cơ thể”.

Mặc dù viêm là phản ứng tự nhiên để cơ thể chống nhiễm trùng và lành vết thương, viêm mạn tính lại gây hại cho hệ miễn dịch và tăng nguy cơ bệnh tật.

5. Hỗ trợ gan và thận

Hạt đu đủ còn có thể đóng vai trò bảo vệ gan và thận.

Woodson cho biết: “Nghiên cứu cho thấy hạt đu đủ có thể hỗ trợ sức khỏe gan và thận bằng cách ngăn tổn thương tế bào và giúp cơ quan hoạt động trơn tru nhờ lượng chất chống oxy hóa phong phú”.

Một số hoạt chất như quercetin đã được ghi nhận giúp giảm viêm gan trong nghiên cứu trên động vật, trong khi kaempferol được chứng minh có tác dụng bảo vệ thận.

Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định vẫn cần thêm nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ cơ chế bảo vệ các cơ quan này.