Loại lá tốt như thần dược mọc trong vườn dùng cuốn thịt, làm chả ngon xuất sắc

Nguyên liệu:

- Thịt nạc vai băm/xay: 400gr

- Lá xương sông: 30-35 lá (chọn lá to đẹp để làm chả, còn lại thái nhỏ trộn chung với thịt băm)

- Dầu hào, hạt nêm, mắm, bột ngọt, dầu ăn, hạt tiêu

- Hành khô, ớt, tỏi.

Cách làm:

Ướp thịt băm với hành khô, lá xương sông thái nhỏ, dầu hào, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, dầu ăn, hạt tiêu. Đeo găng tay và bóp cho nguyên liệu trộn đều, thấm kỹ. Ướp trong vòng 30 phút.

Chần lá xương sông qua nước sôi trong vài giây sau đó thả vào chậu nước đá lạnh giúp lá xương sông mềm, dai, dễ cuốn, khi rán lá giữ được màu xanh, đẹp mắt. Sau đó vớt ra để ráo.

Cuộn thịt vào phần lưng của lá.

Bắc chảo dầu nóng, rán ở mức lửa trung bình để thịt chín kỹ, vỏ cuốn không bị cháy đen, dầu rán ko bị khét.

Chả xương sông ăn cùng cơm nóng hoặc bún chấm đều rất thơm ngon.