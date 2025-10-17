Lạc lối giữa sắc thu lộng lẫy như cổ tích bên hồ Kanas

Hồ Kanas, nằm ẩn mình giữa dãy núi Altai hùng vĩ ở phía Bắc Tân Cương, Trung Quốc, từ lâu đã được mệnh danh là "viên ngọc bích" của vùng đất biên viễn. Tuy nhiên, nếu có một mùa mà vẻ đẹp của Kanas đạt đến đỉnh cao của sự lộng lẫy, thì đó chính là mùa thu. Khi những thảm rừng Taiga chuyển mình, nơi đây khoác lên chiếc áo choàng màu vàng, cam, đỏ rực rỡ, biến Kanas thành một bức tranh sơn dầu sống động, khiến bất kỳ du khách nào cũng phải ngẩn ngơ.

Bản giao hưởng màu sắc tuyệt mỹ

Mùa thu, kéo dài từ tháng 9 đến giữa tháng 10, là thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Kanas, lúc thiên nhiên Tân Cương dâng hiến trọn vẹn vẻ đẹp ngoạn mục của mình.

Điểm nhấn làm nên sự lộng lẫy của Kanas chính là sắc vàng rực rỡ của thảm thực vật. Hàng triệu cây bạch dương, thông cổ thụ và các loại cây lá kim bạt ngàn đồng loạt chuyển sang màu vàng óng, cam cháy và đỏ thẫm. Màu lá rực rỡ này tạo nên một tấm thảm đa sắc, tương phản mạnh mẽ với màu xanh ngọc bích sâu thẳm của nước hồ Kanas bên dưới.

Mùa thu, kéo dài từ tháng 9 đến giữa tháng 10, là thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Kanas. (Ảnh: IG @Wyn.anh)

Nước hồ Kanas, được hình thành từ băng tan, trong vắt như pha lê, phản chiếu bầu trời xanh và sắc lá vàng rực, khiến mặt hồ có lúc chuyển màu xanh dương, xanh ngọc bích, và đôi khi mang màu xanh sữa huyền bí tùy theo điều kiện ánh sáng và thời tiết. Theo tiếng Mông Cổ, "Kanas" có nghĩa là "đẹp và bí ẩn" – một cái tên hoàn toàn xứng đáng với vẻ đẹp biến ảo của hồ nước sâu nhất Trung Quốc này.

Kanas vào thu làm say đắm lòng người với vẻ đẹp như tranh vẽ. (Ảnh: IG @nhatquynh_)

Khác với sự ồn ào của đô thị, mùa thu ở Kanas mang đến không khí mát mẻ, trong lành, đôi khi se lạnh với nhiệt độ ngày và đêm có sự chênh lệch rõ rệt. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc và hơi sương mờ ảo vào buổi sáng sớm, tạo cảm giác như đang lạc bước vào một cõi tiên cảnh thanh bình.

Những góc nhìn “đắt giá” không thể bỏ lỡ

Để chiêm ngưỡng trọn vẹn sự hùng vĩ của Kanas, có những trải nghiệm mà du khách không thể bỏ qua:

Chiêm Ngưỡng Toàn Cảnh Từ Đài Quan Ngư (Guan Yu Tai): Đây là điểm ngắm cảnh được mệnh danh là lý tưởng nhất. Du khách cần vượt qua khoảng 1.068 bậc thang để lên đến đài vọng cảnh này. Đổi lại, phần thưởng là khung cảnh toàn hồ Kanas uốn lượn hình chữ S, được bao bọc bởi thảm rừng thu "rực lửa" trải dài bất tận, cùng những đỉnh núi phủ tuyết trắng xa xa.

Dạo Thuyền Trên Mặt Hồ Ngọc Bích: Đi thuyền trên hồ Kanas là cách tuyệt vời nhất để cảm nhận vẻ đẹp cận cảnh của làn nước trong xanh. Cảm giác lướt nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng, bốn bề là rừng núi trùng điệp và hít thở không khí trong lành sẽ là một trải nghiệm thư giãn khó quên.

Mùa thu ở Kanas mang đến không khí mát mẻ, trong lành (Ảnh: IG @nhatquynh_)

Khám Phá Ngôi Làng Cổ Tích Hemu: Nằm gần hồ Kanas, làng Hemu là nơi sinh sống của người dân tộc Tuva và Kazakh. Ngôi làng nhỏ bé với những ngôi nhà gỗ xinh xắn nép mình giữa thung lũng, bao quanh là rừng bạch dương vàng rực. Đến Hemu vào buổi sáng sớm, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng sương mù bao phủ, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, mộng mơ như trong cổ tích.

Trekking Xuyên Rừng Thu: Khu bảo tồn Kanas có nhiều cung đường đi bộ xuyên qua rừng nguyên sinh Taiga. Đây là cơ hội để bạn hòa mình hoàn toàn vào thiên nhiên, ngắm nhìn cận cảnh sự chuyển màu kỳ diệu của lá cây và khám phá hệ sinh thái phong phú nơi đây.

Lưu ý cho hành trình khám phá

Du lịch Kanas mùa thu đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thời gian và trang phục.

Thời điểm vàng để ngắm cảnh là cuối tháng 9 đến giữa tháng 10. Hiện tại đang là "thời điểm vàng" để du khách có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp lãng mạn của Kanas.

Về trang phục, do chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, bạn cần chuẩn bị đủ áo ấm, áo khoác giữ nhiệt, khăn choàng và mũ len. Buổi sáng sớm và buổi tối ở Kanas có thể rất lạnh, đôi khi xuống dưới 0 độ C.

Hồ Kanas mùa thu không chỉ là một điểm đến tuyệt đẹp dành cho những người yêu thích thiên nhiên, mà còn là một trải nghiệm chiêm ngưỡng trọn vẹn sự kỳ diệu và lộng lẫy của đất trời. Nơi đây xứng đáng là một trong những "thiên đường thu" đáng ghé thăm nhất châu Á.