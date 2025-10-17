Nghiên cứu mở tour du lịch xem voi hoang dã ở Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản giao các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu về việc kêu gọi nhà đầu tư triển khai dự án du lịch xem voi, để có điều kiện tái đầu tư, cải tạo sinh cảnh riêng cho voi trên địa bàn.

Đồng Nai đang có quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước

Trong văn bản, UBND tỉnh đã cho ý kiến đối với kiến nghị kêu gọi các nhà đầu tư triển khai dự án du lịch xem voi của Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Cụ thể, tỉnh Đồng Nai cho rằng hướng đi trên là cần thiết, tuy nhiên để đảm bảo cơ sở pháp lý, tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, các chuyên gia về bảo tồn voi và các đơn vị có liên quan xem xét, căn cứ vào những quy định pháp luật hiện hành, điều kiện sinh cảnh thực tế voi đang sinh sống, hiệu quả mô hình tương tự trong và ngoài nước. Sau đó, thống nhất nội dung, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định.

3 tháng trước đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai có đề nghị UBND tỉnh xem xét chủ trương cho phép Khu bảo tồn được kêu gọi các nhà đầu tư vào triển khai dự án du lịch xem voi để có điều kiện tái đầu tư, cải tạo sinh cảnh riêng cho voi trên địa bàn.

Tỉnh Đồng Nai hiện đang có quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước với khoảng 25 - 27 cá thể, trong đó có sự hiện diện của các cá thể voi con.

Đàn voi hoang dã trên hiện sinh sống trên các cánh rừng thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà Đồng Nai với diện tích hơn 42.000 ha.