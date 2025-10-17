Độc đáo tuyến đường bích họa ở phá Tam Giang

Những ngày này, có dịp ghé tham quan phá Tam Giang đoạn qua xã Đan Điền (TP Huế), du khách thích thú khi được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật trên tường nhà người dân.

Đó là hình ảnh tôm cá vùng đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, cuộc sống ngư dân cũng như thông điệp sống xanh, gìn giữ môi trường đầm phá...

Tuyến đường bích họa Cư Lạc – Ngư Mỹ Thạnh thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, du khách thập phương.

Mới đây, UBND xã Đan Điền vừa phối hợp với Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” (WWF Việt Nam) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu tuyến đường bích họa Cư Lạc – Ngư Mỹ Thạnh, sau khi hoàn thành giai đoạn thi công.

Tuyến đường bích họa độc đáo này có 10 bức tranh sinh động trải dọc hai bên tuyến du lịch Cư Lạc – Ngư Mỹ Thạnh.

Theo lãnh đạo xã Đan Điền, các bức tranh tái hiện hình ảnh đời sống ngư dân vùng đầm phá Tam Giang, cảnh quan sinh thái đặc trưng, cùng thông điệp bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa.

“Đầm phá trong lành – Không nhựa trôi quanh”.

Tổng kinh phí thực hiện dự án là 150 triệu đồng, do WWF Việt Nam tài trợ.

Công trình không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan nông thôn, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, mà còn trở thành điểm nhấn mới trong phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng tại địa phương.

Ông Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền chia sẻ, địa phương mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các đơn vị đồng hành để mở rộng thêm các tuyến bích họa, kết nối các điểm du lịch, quảng bá hình ảnh vùng quê ven phá Tam Giang xanh – sạch – đẹp, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Phá Tam Giang trải dài qua nhiều xã, phường trên địa bàn TP Huế, trong đó nhiều du khách yêu thích tìm về đầm Quảng Lợi, làng Ngư Mỹ Thạnh để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, tìm hiểu cuộc sống người dân cũng như trải nghiệm làm ngư dân, thưởng thức tôm, cá tươi sống...