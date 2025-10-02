Không cần ra quán, chỉ mất 30 phút có nồi cháo sườn sụn siêu ngon đãi cả nhà
Cháo sánh quyện, sườn sụn thơm ngọt, đậm đà sẽ là bữa sáng tuyệt ngon cho cả nhà mà không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị.
Nguyên liệu:
- Sườn sụn
- Gạo tẻ
- Hành củ
- Hành lá, tía tô
- Gia vị: nước mắm, bột canh, hạt tiêu, dầu ăn.
Cách làm:
Sườn sụn thái miếng vừa ăn. Phi thơm hành rồi cho sườn vào xào, nêm gia vị cho ngấm.
Cho gạo vào xào cùng với sườn rồi cho vào nồi áp suất nấu khoảng 30 phút.
Đun nóng chảo dầu, phi hành vàng giòn, vớt ra để ráo.
Cháo chín múc ra bát, thêm rau thơm và hành phi là có thể thưởng thức!
Theo Trần My ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/10/2025 17:50 PM (GMT+7)