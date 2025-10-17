Sau vụ bơm tinh chất biến thịt trâu giả thành thịt bò: mẹo đơn giản giúp nhận biết thịt bò giả

Ngày 19/9 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường phát hiện tại xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida (thôn Dền, xã Hoài Đức, Hà Nội) hành vi bơm tinh chất tạo màu, tạo mùi để biến thịt trâu thành thịt bò mang nhãn hiệu Hidasan. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng đang len lỏi vào bữa ăn của người dân.

Nhưng làm thế nào để người tiêu dùng có thể phân biệt thịt bò thật – giả khi đi chợ hay mua sắm? Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất, được các chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp kinh nghiệm chia sẻ:

1. Màu sắc và vân thịt

Thịt bò thật có màu đỏ sậm tự nhiên, thớ thịt nhỏ, săn chắc, xen lẫn sợi mỡ trắng vàng nhạt. Khi dùng tay ấn vào, thịt có độ đàn hồi, không dính tay, không chảy nước.

Thịt trâu hoặc thịt bò giả thường đỏ sậm hoặc tím, thớ to hơn, mặt cắt mịn do đã qua tẩm ướp hóa chất. Sau khi để ngoài không khí vài phút, thịt giả dễ chảy dịch và xỉn màu.

2. Mùi đặc trưng

Thịt bò thật có mùi đặc trưng hơi ngai ngái của protein bò, dễ nhận thấy nhất khi nấu.

Thịt trâu thường có mùi hơi tanh và nồng hơn. Nếu là thịt bò giả tẩm hóa chất, mùi sẽ nồng, gắt, có cảm giác hắc, khi nấu nước dùng có thể nổi váng đen và mùi khét.

3. Khi chế biến

Luộc hoặc nướng thịt bò thật, nước dùng trong, dậy mùi thơm đặc trưng.

Thịt trâu giả bò sau khi nấu thường ra nhiều bọt, nước đục và có mùi hơi hôi. Thịt nhanh dai, khó nhai, đặc biệt nếu để nguội sẽ chuyển màu sẫm bất thường.

4. Cách nhận biết khi mua sẵn hoặc ngoài hàng

Nếu mua phở bò, bún bò, bít tết..., bạn có thể nhận biết qua:

Miếng thịt quá đỏ tươi hoặc bóng nhẫy, có thể đã được tẩm phẩm màu.

Khi ăn thấy mùi hắc nhẹ, hoặc khó ngửi hơn thịt bò bình thường.

Giá bán thấp hơn đáng kể so với thịt bò trên thị trường (thịt bò tươi hiện dao động 280.000–350.000 đồng/kg).

Cách phân biệt thịt bò thật – giả:

Mẹo kiểm tra đơn giản tại nhà

Một cách kiểm tra dễ làm là rửa sạch miếng thịt rồi ngâm trong nước. Nếu thấy nước chuyển màu sẫm hoặc miếng thịt phai màu, rất có thể đó là loại thịt đã bị nhuộm bằng phẩm màu hoặc máu bò. Hoặc thử chần thịt trong nước sôi: thịt bò thật khi gặp nhiệt sẽ săn chắc, chuyển sang màu đậm hơn; trong khi thịt lợn giả bò sẽ chuyển sang trắng nhạt, mất hẳn sắc đỏ đặc trưng.

Lưu ý khi chọn mua thịt bò ngoài chợ

Các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên chọn mua thịt bò ở siêu thị, cửa hàng uy tín, có chứng nhận kiểm dịch rõ ràng. Khi mua ở chợ truyền thống, nên quan sát kỹ màu sắc, thớ thịt, độ đàn hồi và mùi. Tuyệt đối không nên ham rẻ, bởi thịt bò thật hiếm khi có giá quá thấp so với thị trường.