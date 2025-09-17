Loại hoa ít người biết đến, kho với cá vừa thơm vừa "tốn cơm"

Theo Đông y, hoa riềng còn có tác dụng tiêu thực, trừ hàn, rất tốt cho sức khỏe.

Củ riềng khá quen thuộc với các bà nội trợ. Nhưng hoa riềng thì không phải ai cũng biết. Thường hoa riềng cũng không được bày bán nhiều ở chợ. Ở quê, hoa riềng sẽ dễ kiếm trong vườn nhà. Hoa riềng có mùi thơm rất đặc trưng, dùng để kho cá, kho thịt, muối cà,... đều rất ngon.

Nguyên liệu cá kho hoa riềng:

- Cá trắm

- Hoa riềng, củ riềng, ớt

- Gia vị: nước mắm, tương bần, muối, nước hàng.

Cách làm:

Lót dưới đáy nồi hoa riềng, cọng hoa và củ riềng già.

Xếp cá và thịt ba chỉ lên trên. Kho cá cùng thịt kho chỉ giúp món ăn béo ngậy, hấp dẫn hơn.

Thêm nước hàng, nước mắm, tương bần và chút muối. Xếp lên trên ớt và hoa riềng.

Kho 3 tiếng trên lửa liu riu. Đợi cá nguội hẳn thì kho tiếp khoảng 1 tiếng nữa đến khi nước cạn. Cá kho 2 lửa sẽ thấm vị, chắc thịt.

Cá kho tương thơm nức, kết hợp với hương vị đặc trưng của hoa riềng khiến cả nhà "đánh bay" cả nồi cơm!