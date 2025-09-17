Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
C1 - Champions League

Loại hoa ít người biết đến, kho với cá vừa thơm vừa "tốn cơm"

Sự kiện: Món ngon từ cá Món ngon mỗi ngày
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nhất là vào những ngày trời mưa, nồi cá kho hoa riềng thơm nức khiến nhiều người vừa ăn vừa nhớ một thời tuổi thơ "dữ dội".

Theo Đông y, hoa riềng còn có tác dụng tiêu thực, trừ hàn, rất tốt cho sức khỏe.

Theo Đông y, hoa riềng còn có tác dụng tiêu thực, trừ hàn, rất tốt cho sức khỏe.

Củ riềng khá quen thuộc với các bà nội trợ. Nhưng hoa riềng thì không phải ai cũng biết. Thường hoa riềng cũng không được bày bán nhiều ở chợ. Ở quê, hoa riềng sẽ dễ kiếm trong vườn nhà. Hoa riềng có mùi thơm rất đặc trưng, dùng để kho cá, kho thịt, muối cà,... đều rất ngon.

Nguyên liệu cá kho hoa riềng:

- Cá trắm

- Hoa riềng, củ riềng, ớt

- Gia vị: nước mắm, tương bần, muối, nước hàng.

Cách làm:

Lót dưới đáy nồi hoa riềng, cọng hoa và củ riềng già.

Lót dưới đáy nồi hoa riềng, cọng hoa và củ riềng già.

Xếp cá và thịt ba chỉ lên trên. Kho cá cùng thịt kho chỉ giúp món ăn béo ngậy, hấp dẫn hơn.

Xếp cá và thịt ba chỉ lên trên. Kho cá cùng thịt kho chỉ giúp món ăn béo ngậy, hấp dẫn hơn.

Thêm nước hàng, nước mắm, tương bần và chút muối. Xếp lên trên ớt và hoa riềng.

Thêm nước hàng, nước mắm, tương bần và chút muối. Xếp lên trên ớt và hoa riềng.

Kho 3 tiếng trên lửa liu riu. Đợi cá nguội hẳn thì kho tiếp khoảng 1 tiếng nữa đến khi nước cạn. Cá kho 2 lửa sẽ thấm vị, chắc thịt.

Kho 3 tiếng trên lửa liu riu. Đợi cá nguội hẳn thì kho tiếp khoảng 1 tiếng nữa đến khi nước cạn. Cá kho 2 lửa sẽ thấm vị, chắc thịt.

Cá kho tương thơm nức, kết hợp với hương vị đặc trưng của hoa riềng khiến cả nhà "đánh bay" cả nồi cơm!

Cá kho tương thơm nức, kết hợp với hương vị đặc trưng của hoa riềng khiến cả nhà "đánh bay" cả nồi cơm!

Cá làm món này không hề tanh, vị ngọt thanh, ít dầu mỡ
Cá làm món này không hề tanh, vị ngọt thanh, ít dầu mỡ

Cá là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cá rán thường ngấm nhiều dầu mỡ, cá kho thì mặn. Cá hấp là một trong những cách chế biến giữ được...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bảo An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/09/2025 17:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon từ cá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN