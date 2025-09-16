Cá làm món này không hề tanh, vị ngọt thanh, ít dầu mỡ

Nguyên liệu:

- Cá trắm đen: 1,2kg

- Bia: 2 lon

- Sả: 4-5 cây, đập dập, cắt khúc

- Gừng: 1 củ, thái lát đập dập

- Hành lá, thì là: rửa sạch, cắt khúc, (giữ phần gốc, rửa sạch, dùng để hấp cho thơm)

- Ớt tươi: tùy khẩu vị

- Gia vị: muối, tiêu, nước mắm, bột nghệ, dầu hào

Cách làm:

Sơ chế cá: Cá cắt khúc, rửa sạch bằng muối, chanh hoặc giấm bỗng.

Ướp cá với nước mắm, bột canh, dầu hào, bột nghệ, gừng, thì là, sả bằm nhỏ.

Trải sả đập dập + gừng + gốc thì là + gốc hành xuống đáy nồi hấp. Đặt cá lên trên, rải tiếp 1 lớp hành và thì là rồi trút thêm 1-2 lon bia xuống dưới nồi hấp.

Hấp lửa vừa trong khoảng 25- 30 phút tùy kích cỡ cá. Ai thích cay thì cho thêm vài lát ớt khi hấp.

Cá hấp thơm lừng, chấm cùng nước mắm pha gừng, tỏi, ớt rất ngon.

Cá hấp ăn cùng cơm nóng hoặc cuốn bánh tráng đều siêu "cuốn".