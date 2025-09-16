Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cá là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cá rán thường ngấm nhiều dầu mỡ, cá kho thì mặn. Cá hấp là một trong những cách chế biến giữ được hương vị nguyên bản của món ăn, vừa thơm ngon lại giàu dinh dưỡng.

Cá làm món này không hề tanh, vị ngọt thanh, ít dầu mỡ - 1

Nguyên liệu:

- Cá trắm đen: 1,2kg

- Bia: 2 lon

- Sả: 4-5 cây, đập dập, cắt khúc

- Gừng: 1 củ, thái lát đập dập

- Hành lá, thì là: rửa sạch, cắt khúc, (giữ phần gốc, rửa sạch, dùng để hấp cho thơm)

- Ớt tươi: tùy khẩu vị

- Gia vị: muối, tiêu, nước mắm, bột nghệ, dầu hào

Cách làm:

Sơ chế cá: Cá cắt khúc, rửa sạch bằng muối, chanh hoặc giấm bỗng.

Ướp cá với nước mắm, bột canh, dầu hào, bột nghệ, gừng, thì&nbsp;là, sả bằm nhỏ.

Trải sả đập dập + gừng + gốc thì&nbsp;là + gốc hành xuống đáy nồi hấp. Đặt cá lên trên, rải tiếp 1 lớp hành và thì là rồi trút thêm 1-2&nbsp;lon&nbsp;bia xuống dưới nồi hấp.

Hấp lửa vừa trong khoảng 25- 30 phút tùy kích cỡ cá. Ai thích cay thì cho thêm vài lát ớt khi hấp.

Cá hấp thơm lừng, chấm cùng nước mắm pha gừng, tỏi, ớt rất ngon.

Cá làm món này không hề tanh, vị ngọt thanh, ít dầu mỡ - 7

Cá hấp ăn cùng cơm nóng hoặc cuốn bánh tráng đều siêu "cuốn".

Theo Thắm Trương

Nguồn: [Link nguồn]

16/09/2025 11:02 AM (GMT+7)
